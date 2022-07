Jadue por invitación a la Convención: "Los que llevamos 30 años trabajando, algún mérito tenemos para estar acá"

El jefe comunal fue invitado por el convencional comunista Hugo Gutiérrez. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 04 de julio 2022 · 10:27 hs

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), llegó durante este lunes a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, instancia a la que fue invitado por el convencional comunista Hugo Gutiérrez.

Antes de su ingreso a la sede del Congreso Nacional de Santiago, el jefe comunal y ex candidato presidencial defendió su presencia en la instancia, la que se contrastó con la ausencia de los ex presidentes de la República, quienes finalmente no asistieron luego de una controversia con la mesa directiva del órgano constituyente.

“Los que llevamos 30 años trabajando, algún mérito tenemos para estar acá. Este no es un proceso de la institucionalidad, lo impulsaron los pueblos de Chile en la calle”, expresó.

Al ser consultado por su postura por el plebiscito, el alcalde señaló que votará por el "Apruebo sin apellidos", distanciándose de lo planteado por sectores de Socialismo Democrático y lo deslizado por el propio presidente Gabriel Boric, que se abrieron a la aplicación de reformas a la propuesta constitucional.

“Yo me la voy a jugar por el Apruebo fuera de mis tiempos de trabajo y sin recursos del Estado, pero nadie puede tener dudas en Chile de que, luego de 30 años de estar luchando para que se cambiara la Constitución de Pinochet, hoy día que tenemos la primera oportunidad de hacerlo me vaya a restar con una opinión distinta”, expresó.

Además, Daniel Jadue manifestó que "en la Convención va a haber gente que nunca ha querido cambiar la Constitución en Chile, por lo tanto, creo que los que llevamos 30 años trabajando, creo que algún mérito tenemos para estar acá".

El militante comunista aseguró que tanto él como otras autoridades deberán trabajar en la campaña por el Apruebo "dentro de los horarios" y sin "ocupar los recursos del Estado", dentro de los espacios que se otorguen en la ley.