Javiera Parada dice que votantes del Apruebo "no vamos a votar cualquier texto"

Por: Hernán Claro 20 de Febrero 2022 · 14:50 hs

La ex militante de RD y agregada cultural durante el gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Parada, abordó el trabajo realizado por la Convención Constitucional y acusó que los votantes del Apruebo en el plebiscito constituyente "no vamos a votar cualquier texto” de salida.

De acuerdo a la ex jefa de campaña de Ignacio Briones (Evópoli), el proceso constituyente es necesario desde hace muchos años, ya que, “tenemos, de facto, una Constitución que no está siendo respetada”.

“En el Congreso hemos visto cómo se saltan una y otra vez normas constitucionales para legislar. Eso, aparte del problema de origen. Es algo que hay que solucionar. Y no se hará poniendo el problema abajo de la alfombra. Entonces sigo siendo una convencida de la necesidad del proceso constituyente”, agregó en conversación con El Mercurio.

Sin embargo, para Javiera Parada es preocupante ver a ciertos sectores con “ansia de generar una Constitución maximalista, llena de detalles, que de alguna manera restrinja la labor del futuro legislador. Creo que las constituciones deben ser acuerdos mínimos comunes, en los cuales todos nos podamos sentir reflejados”.

“Pero sobre todo, me preocupa la ilusión que hay en ciertos convencionales de creer que porque la derecha en la Convención está representada por un 20% piensan que ese número es representativo de la realidad del país. Es claro que la derecha en Chile históricamente tiene alrededor del 40%. En las últimas elecciones así fue. Entonces, creer que esto se pueda hacer sin la derecha es un gran error“, recalcó Parada.

La advertencia de Parada a los convencionales

Durante la entrevista, Javiera Para lanzó una advertencia a los convencionales y relató algunas experiencias internacionales donde han fracasado los procesos constituyentes.

Según la ex jefa de campaña presidencial de Briones, el éxito del proceso actual chileno “no está garantizado”.

“Existen experiencias como el Francia el 45 y en Kenia, el 2008, donde ha ganado el Rechazo y no se han aprobado los textos propuestos. Existen otras experiencias de procesos fallidos que no han llegado a término, como el de Islandia. Otro ejemplo, un triunfo del Apruebo por un 55%, un 60%, extenderá el problema constitucional, porque vamos a seguir teniendo a una mitad de la sociedad que no se va a sentir representada por el texto constitucional”, relató.

Por último, Javiera Parada pidió a los constituyentes que “sean conscientes de que quienes votamos Apruebo no vamos a votar cualquier texto, aunque estemos convencidos de la necesidad del cambio constitucional".