Jefe de bancada DC negó haber recibido felicitaciones de Marcel por rechazo de los retiros

El diputado Aedo confirmó contactos con personeros de Gobierno. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 20 de Abril 2022 · 12:57 hs

El jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, aclaró los dichos de su colega Felipe Camaño, quien aseguró que habría recibido una llamada de “felicitaciones” de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por el rechazo de los dos proyectos de retiros de fondos previsionales.

En un punto de prensa en el Congreso Nacional, Camaño -quien es independiente, pero forma parte de la bancada DC siendo su subjefe- expresó que “merecemos una explicación, porque el mal rato lo hemos pasado en el comité, nos hemos sorprendido con esta información”.

“Nos sorprendemos de que nuestro jefe de bancada reciba un llamado del Gobierno felicitando por la decisión que tomamos. El plan perfecto existe y el plan perfecto se llevó a cabo. Efectivamente no querían que no hubiera ningún quinto retiro y eso es lo que a nuestro jefe de bancada se le comunicó”, afirmó.

El representante del distrito 19 agregó que "lo que se necesita es una aclaración pública, porque no es algo que nos afecta solo a nosotros. Afecta al Congreso, afecta a los parlamentarios oficialistas y, en definitiva, es este cambio de comunicaciones que no se entiende cuál es el objetivo, cuál es el fin y finalmente se entiende cuál fue el plan”.

Posteriormente Aedo entregó una declaración, en donde entregó una “precisión” sobre los dichos del diputado Camaño.

“Felipe tuvo una confusión. No llamó el ministro Marcel al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Eso lo quiero aclarar. Esto no se trata del ministro Marcel”, expresó.

El congresista añadió que “lo que sí sucedió, y lo comenté ayer, es que personas de Gobierno -eso sí sucedió- hablaron conmigo para expresarme el alivio con respecto que los dos proyectos de retiro no se hubiesen aprobado”.

“Pero quiero corregir, fueron personas de Gobierno. Espero poder conversar esto con el presidente (…) pero sí, personas de Gobierno me expresaron ese alivio de que esto no se haya aprobado. Pero no he recibido ningún telefonazo de parte del ministro Marcel”, comentó, sin especificar si otro secretario de Estado fue quien le entregó ese mensaje.

Aedo precisó que los dirigentes oficialistas se dirigieron personalmente a él para “agradecer” que los proyectos no se hayan aprobado, reiterando que hubo una “confusión” en las declaraciones de Camaño.