Joaquín Lavín por avance de la Convención: "Como van las cosas hasta ahora, yo no aprobaría"

El ex presidenciable cuestionó la aprobación del Estado Plurinacional y la eliminación del Senado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 21 de Abril 2022 · 11:25 hs

El ex alcalde de Las Condes y ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, mostró su preocupación por algunas de las normas despachadas desde la Convención Constitucional, asegurando que en las actuales condiciones no daría su voto al Apruebo.

El ex jefe comunal, que fue una de las pocas figuras de la centroderecha que se inclinó por el Apruebo en el plebiscito de entrada de 2020, afirmó a radio ADN que no está convencido de los avances mostrados por el órgano constituyente.

"Fui parte del 78%, creía y creo que Chile necesita una nueva Constitución que la adecúe al tiempo y lo hice pensando en este Estado social de derecho: que haya mercado, pero también un rol del Estado más fuerte en educación, salud y vivienda“, explicó.

Lavín manifestó que “lamentablemente la Constitución que se está escribiendo no es esa, porque se le están introduciendo otros elementos que pueden hacer conspirar esto que hablábamos: sería un contrasentido que la nueva Constitución fuera lo que impidiera esta economía verde que necesitamos para enfrentar lo que viene y aprovechar esta oportunidad para Chile”.

“Siempre se ha hablado que la nueva Constitución debería ser la casa de todo, eso que nos uniera; pero veo muchos del 78% que dicen que no les gusta lo que se está escribiendo. Espero que mi posición cambie, pero hay que esperar. Tampoco quiero decir que no de plano, y espero que mi posición cambie”, reiteró.

Con todo, el ex jefe comunal planteó que "así como van las cosas hasta ahora, con los artículos en el borrado que si estuvieran en la Constitución, yo no aprobaría”.

Entre los principales reparos del gremialista está el establecimiento de un Estado Plurinacional. En ese punto, el otrora presidenciable opinó que “obviamente conviven diferentes culturas, pero somos solo una gran nación”.

“Después está la falta de equilibrios políticos: la eliminación del Senado me parece un error profundo. O que haya diferentes sistemas de justicia: que la pertenencia a un pueblo sea juzgado de forma distinta a alguien que no pertenece a ninguno me parece que no es lo correcto. Pero sobre todo me preocupan las cosas que faltan y que son decisivos en el libro: aquí va haber, por así decirlo, certezas jurídicas que permitan que Chile pueda dar al mundo lo que tiene para dar”, cerró.