Jorge Arrate critica carta de Ricardo Lagos y lo acusa de querer "extender su influencia"

Arrate, quien se declara socialista allendista, fue muy duro en su respuesta a la carta del ex mandatario.

08 de julio 2022

En una carta abierta, publicada por El Mostrador, titulada “¡Qué pena, Ricardo!”, Jorge Arrate arremetió contra el ex presidente Lagos, a quien acusó de estar desconectado con los tiempos actuales y de intentar imponer una visión de mundo ya no relevante.

“Mi opinión no tiene influencia decisiva en el plebiscito próximo. Deberías abrirte a la posibilidad de que la tuya ya no sea muy importante. Ha emergido una nueva generación e intentar extender tu influencia es iluso y artificial", se lee en la carta del ex ministro.

La carta del ex mandatario acusaba al borrador constitucional, presentado el pasado 4 de julio, de ser un mal proyecto, tildándolo de partidista y revanchista. En la misma, Lagos defendía la opción que, de imponerse el Rechazo, la Constitución vigente debía ser reformada tomando algunas pocas ideas de la nueva.

“Me cuesta aceptar que pienses como equivalentes la Constitución de 1980 y sus modificaciones y esta nueva Constitución, y los senderos que abren el Apruebo y el Rechazo. Desde ya la legitimidad democrática es incomparable. Por más que hayas estampado tu firma en reemplazo de la firma de Pinochet, la Constitución de 1980 no dejó de ser la Constitución del Estado subsidiario, binominal, centralizadora, ignorante de nuestra rica diversidad humana, despreocupada de la naturaleza, sin resguardo ni aseguramiento de derechos sociales y con un veto implícito para la derecha. En cambio, la nueva Constitución se hace cargo con decisión de los grandes problemas del país y es integradora y democrática”, le critica Arrate.

Tercera vía de Lagos

En su carta, Lagos afirmó que ni la actual ni el proyecto son buenas Constituciones para Chile, sino que propone enmiendas para ambos proyectos. Esto fue leído por muchos como una figura más de la centro izquierda que abandonaba el barco del Apruebo, algo que no pasó desapercibido para Arrate.

“Si gana el Apruebo, tu rol será aun menor de lo que ya es. Solo el Rechazo te daría la oportunidad de negociar con la derecha, una vez más, nuevos retoques a la Constitución pinochetista”, acusa el ex ministro de Salvador Allende.