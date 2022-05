Jorge Baradit instala debate en la Convención por significado del 18 de septiembre de 1810

El convencional defendió el texto durante la sesión de la comisión en Tocopilla. AGENCIA UNO/ARCHIVO

19 de mayo 2022

El convencional Jorge Baradit (Frente Amplio) abrió un intenso debate al interior de la Comisión de Preámbulo de la Convención Constitucional, que deberá establecer las palabras iniciales que tendrá la propuesta de nueva Constitución que será lleva a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

El escritor, junto con otros constituyentes de centroizquierda e izquierda, presentó una propuesta que fue aprobada en general por la instancia, pero que dividió las posturas.

Entre sus puntos, el texto consignó que “la independencia de nuestro país, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió a un contexto histórico excluyente que en aquellos años dejaba fuera de toda posibilidad de participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulneradas”.

“Pero el río de la historia siempre sigue su curso y el 18 de octubre de 2019, ese mismo pueblo se reencontró con su lucha histórica en busca de igualdad y justicia social y fueron los mismos estamentos de siempre los que llenaron las calles con sus banderas y cantos de esperanza”, agregó.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, Baradit defendió la propuesta durante la sesión presencial desarrollada en Tocopilla, recibiendo las reacciones dispares de otros convencionales, que cuestionaron el aparente intento de reinterpretación del significado de la fecha, que está asociada a los primeros pasos de la independencia y que, en lo concreto, implica la celebración de Fiestas Patrias.

“El 18 de septiembre de 1810 fue en Santiago. Nuevamente profundizamos el centralismo. Esta es una oportunidad (...) de tomar en consideración esos puntos, no quedarnos en lo clásico, en la historia escrita por algunos, que nos mostraron un Chile que sabemos que no existe. Aquí (en Tocopilla), por ejemplo, hubo procesos muy fuertes de chilenización, después de la invasión chilena a estos territorios (...). Son muchas historias paralelas que no se resumen solamente en un momento de independencia”, expresó la convencional Cristina Dorador (MSC).

La ex presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon (escaño reservado mapuche), también intervino, indicando que “no es pertinente reivindicar la independencia” en el preámbulo constitucional.

“Si uno lo ve desde el punto de vista de los pueblos indígenas, el 18 de septiembre de 1810 en adelante, se inició la pérdida de la autonomía y de los territorios del pueblo mapuche. Es lo que hablamos durante todo lo que fue la Convención Constitucional, explicando lo que eso significó. No sería oportuno colocar que hicimos oídos sordos a eso”, manifestó.