Jorge Baradit reconoce polémica fiesta de constituyentes en Concepción: "Había logrado pasar piola"

Según detalló un reportaje de El DÍNAMO, la fiesta fue para celebrar el cumpleaños del convencional del Colectivo Socialista Pedro Muñoz. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 12 de septiembre 2022 · 16:36 hs

Jorge Baradit confirmó uno de los hechos polémicos que se vivieron en la Convención Constitucional: la fiesta de los convencionales en el Hotel Petra de Concepción.

Y es que a pesar de que en su momento fue negada por los integrantes del organismo que se encontraban en el Biobío, el ahora ex convencional ratificó lo sucedido en su libro La Constituyente.

En la página 104 del nuevo libro de Jorge Baradit, que relata el proceso de producción del texto constitucional rechazado el pasado 4 de septiembre, se consigna que "al día siguiente, cuando estaba ingresando al ex Congreso, me encuentro con uno de los chiquillos, militante y miembro del Colectivo Socialista, quien me dio las gracias y me dijo que ya estaba más tranquilo porque lo de su fiesta en el Pettra había logrado pasar piola”.

“Sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en las instalaciones cerradas del hotel, como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado”, agregó en su relato Baradit.

Los detalles de la polémica fiesta

Según detalló un reportaje de El DÍNAMO, la fiesta se inició en el bar terraza del hotel penquista la noche del miércoles 24 de noviembre del año pasado, para celebrar el cumpleaños del convencional del Colectivo Socialista Pedro Muñoz.

El festejo contó con la presencia de 10 convencionales, donde destacaron Fernando Atria del Frente Amplio, Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky de la ex Lista del Pueblo, entre otros.

Testigos indicaron que Pedro Muñoz y Juan José Martin decidieron bañarse en la piscina cercana al bar, la cual estaba cerrada por mantención, lo que habría generado el reclamo de uno de los pasajeros del hotel.

Si bien varios testigos de la fiesta reconocieron el consumo de alcohol y “chapuzones” en la fiesta, esto fue descartado por los convencionales y la administración del hotel.

Consultado sobre estos hechos, Pedro Muñoz descartó hechos incómodos para los demás pasajeros, pero sin querer hacer alusión al momento en que habría sido lanzado a la piscina por otros participantes del festejo, limitándose a declarar que “ese día me fui a mi habitación relativamente temprano”.