Jorge Correa Sutil aclara su participación en carta de Lagos: "Reescribí algunos párrafos"

Por: Cristián Meza 07 de julio 2022 · 19:34 hs

El abogado DC Jorge Correa Sutil reconoció que participó de la redacción de la carta pública dada a conocer por el ex Presidente Ricardo Lagos, donde abogó por una tercera vía de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Esto, luego que diversos usuarios de redes sociales dieran cuenta que al bajar el archivo PDF del documento, aparecía como autor el otrora subsecretario del Interior.

Al respecto, Jorge Correa Sutil fue consultado de esta situación por el Diario Financiero, reconociendo que "le agregué aspectos técnicos y jurídicos y reescribí algunos párrafos. Esa fue mi participación”.

“Por eso el archivo final aparece salido de mi computador”, agregó el otrora candidato a convencional DC.

En su declaración pública, el ex Presidente dejaba ver que se debería apostar por una tercera vía constitucional, ya que “Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría“.

Sin embargo, durante esta jornada Ricardo Lagos se refirió a las diversas interpretaciones que tuvo su carta y de paso no descartó un eventual voto en blanco.

“Estamos obligados a votar, pero no estamos obligados a poner Apruebo o Rechazo. Puedo entregar tal cual como me entregaron el voto y ponerlo en la urna, como una demostración de que no quiero seguir en este enfrentamiento y quiero contribuir a un entendimiento”, precisó.