Jorge Tarud renunció al PPD: "Es mejor dar un paso al costado":

Tarud fue precandidato presidencial por su partido en la elección del 2021. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 29 de octubre 2022 · 11:26 hs

Jorge Tarud, uno de los políticos fundadores del Partido por la Democracia (PPD), anunció su renuncia a la colectividad.

Según indicó Tarud en un video que publicó en sus redes sociales, la decisión se debió a discrepancias con las posturas oficiales del partido.

“He meditado profundamente y he tomado una decisión con cierta tristeza. He renunciado a mi militancia en el Partido por la Democracia”, indicó el ex presidente del PPD.

Esta decisión es porque “cuando no se concuerda con las posturas oficiales del partido, es mejor dar un paso al costado”, dijo, y agradeció particularmente “a quien en momentos difíciles para el país cuando teníamos que luchar para recuperar nuestra tradición democrática, tuvo la valentía de liderarnos y fue nuestro primer presidente del partido. Don Ricardo Lagos Escobar”.

Su grano de arena

Si bien Tarud, quien militó durante 33 años en la colectividad, no detalló si se integrará a otro partido, sí manifestó que "participaré desde otro ámbito, aportando con mi grano de arena, con mi experiencia, pero mi tarea fundamental es que Chile salga adelante y tenemos que lograrlo".

Recordemos que Jorge Tarud es uno de los miembros fundadores de la tienda política en 1987 y representó a dicha colectividad en cuatro periodos como diputado, además de ser precandidato presidencial por su partido en la elección del 2021.



De esta forma, la decisión del ex diputado se suma a la renuncia de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, quienes anunciaron su dimisión a la Democracia Cristiana (DC) tras 40 y 29 años de militancia, respectivamente.