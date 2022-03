Juzgado de Familia rechaza rechaza petición de Parisi para rebajar pensión alimenticia

Parisi no paga desde 2011 la pensión alimenticia de sus hijos, fijada judicialmente, por lo que tiene una orden de arraigo en su contra. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 18 de Marzo 2022

El Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazó la petición del ex candidato presidencial, Franco Parisi, que buscaba rebajar la pensión alimenticia para sus hijos.

El otrora abanderado del Partido de la Gente (PDG) había presentado una demanda ante dicho tribunal, con la que pretendía rebajar el monto de la pensión alimenticia que debe a sus dos hijos.

El ingeniero comercial mantuvo una relación con su ex pareja hasta 2010, producto de la cual nacieron sus hijos mellizos. Sin embargo, la mujer y su abogada denunciaron que Parisi no paga desde 2011 la pensión alimenticia de sus hijos, fijada judicialmente, por lo que tiene una orden de arraigo en su contra.

Según consignó La Tercera, el 3 de marzo pasado el exabanderado del PDG presentó la demanda para rebajar el monto acordado (más de $2 millones) a 9 UTM ($499.833). En el documento, Parisi plantea que “si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué”.

Junto con ello, Franco Parisi sostuvo que informó de esta situación a la madre de sus mellizos, con lo cual se acordó solo pagar las colegiaturas, “monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir”.

Esto, ya que asegura que sus ingresos mensuales, que llegan a los 2 millones de pesos, no le permiten hacerse cargo de su obligación, ya que debe solventar sus gastos personales.

“Agrego que con el dinero que percibo debo cubrir gastos de vivienda, alimentación, salud y otros gastos básicos de mi hijo y míos, contribuyendo también a ello mi actual cónyuge”, complementó.

Además, planteó que la madre de sus hijos cuenta con mejor situación socioeconómica que él, ya que tiene “ingresos millonarios”, por lo que podría hacerse cargo de la manutención de los menores.

“Mi intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que, pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual”, sentenció.