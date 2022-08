Karina Oliva cuestiona acuerdo constitucional del oficialismo: "Es una falta de respeto"

Estas críticas surgen luego que los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático alcanzaran un acuerdo el pasado jueves de realizar cambios a la nueva Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 14 de agosto 2022 · 12:44 hs

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana y al Senado, reapareció en el mundo político para cuestionar el acuerdo constitucional alcanzado por Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático de realizar reformas al nuevo texto en caso de imponerse el Apruebo el próximo 4 de septiembre.

Oliva, quien fue entrevistada en el programa web de Evolutiva TV, planteó que “la nueva Constitución lo que busca es poner un nuevo marco general a nuestro país”.

"A mí no me gustó el documento que salió de los partidos, creo que es una falta de respeto", apuntó la ahora ex militante de Comunes.

Sin embargo, Karina Oliva precisó que "yo no voy a juzgar intenciones".

Estas críticas surgen luego que los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático alcanzaran un acuerdo el pasado jueves de realizar cambios a la nueva Constitución si es aprobada en el plebiscito de salida.

Entre estos cambios están la consulta indígena, sistema político, sistema judicial, derechos sociales, pensiones y vivienda, entre otros.

Al respecto, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentilli, declaró que "valoramos la valoración que el Presidente Boric le dio a esta campaña que, en estricto rigor, sostuvo el PPD cerca de dos meses respecto de tomar algunos aspectos y tener la consigna de aprobar y mejorar".