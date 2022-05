Karina Oliva saca la voz tras largo silencio: "No existió ningún desayuno por 50 millones"

Junto con ello, fue consultada por el polémico desayuno feminista realizado para el cierre de su campaña a gobernadora, la cual fue gestionada por la empresa de Marcelo Riffo por 50 millones. MEGANOTICIAS

Compartir











Por: Cristián Meza 10 de mayo 2022 · 21:05 hs

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora metropolitana y al Senado por el Partido Comunes, sacó la voz para referirse a las acusaciones en su contra por financiamiento irregular de su campaña electoral, apuntando a la labor desarrollada por su jefa de campaña, Carolina García.

En entrevista con MegaNoticias, Oliva dejó en claro que "quiero aclarar, y creo que eso es súper importante, quiero ser súper enfática. Primero en mi campaña no hubo sueldos millonarios y no hubo objeción a las prestaciones de servicios de aquellas personas. Para ser clara, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta”.

Sin embargo, la otrora candidato reconoció que “uno tiene que ser mucho más riguroso con este tipo de acciones, con este tipo de pagos, que debiesen no ser altos, porque la ciudadanía te exige mayor austeridad, sobre todo en los momentos críticos que vive el país”.

Junto con ello, fue consultada por el polémico desayuno feminista realizado para el cierre de su campaña a gobernadora, la cual fue gestionada por la empresa de Marcelo Riffo por 50 millones.

Para Karina Oliva, “uno de mis mayores errores fue no saber explicar eso, pero voy a ser tajante. No existió un desayuno por 50 millones, no hay ninguna boleta o factura declarada o emitida por 50 millones, tampoco hay una solicitud de reembolso por 50 millones”.

“Esta factura nunca se emitió porque fue una cotización”, puntualizó.

En cuanto a su campaña senatorial, donde los servicios de volantes fueron entregados por una empresa de un vinculado con el caso SQM, Milton Lee, Oliva apuntó a la responsabilidad de Carolina García.

“A mí me molesta mucho, me da mucha rabia, que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicio con esta empresa. Tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata me parece que es un abuso de confianza. Tristemente me entero por la prensa que estaba Milton Lee asociado a una de las facturas de mi campaña. Y me decepciona más hoy día cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que no tomé, que tomó Carolina García“, argumentó.

Respecto a su relación con el Presidente Gabriel Boric, Karina Oliva recordó cuando se alejó de su candidatura en medio de la carrera por La Moneda.

“Yo puedo entender que el candidato presidencial en ese momento tomara distancia frente a las acusaciones. Sin embargo, a mí me hubiera gustado no enterarme por la prensa. Me hubiese gustado que me preguntaran, un whatsapp, una llamada, es cierto, puedes demostrar que es falso lo que se dice”, apuntó.