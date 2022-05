Karina Oliva tras prestar declaración ante Fiscalía: "Hemos entregado la mayor cantidad de antecedentes"

La investigación contra Karina Oliva también ha salpicado a otras figuras de Comunes, como la diputada Emilia Schneider. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de mayo 2022 · 20:09 hs

Karina Oliva, ex candidata a gobernadora y senadora por el Frente Amplio, se refirió al testimonio que entregó a la Fiscalía Metropolitana Sur como imputada por fraude de subvenciones en su campaña electoral.

Oliva, quien renunció a su derecho a guardar silencio, reiteró que los gastos de su campaña están “debidamente respaldados” y que nuevamente prestará declaración ante el Ministerio Público la próxima semana.

La otrora candidata precisó que la jornada fue “bastante fructífera”, agregando que "hemos entregado la mayor cantidad de antecedentes correspondientes y vamos a continuar porque estamos entregando en detalle toda la información que hemos entregado incluso al Servicio Electoral y a la Fiscalía con anterioridad".

Junto con ello, Karina Oliva dejó en claro que su testimonio ante la Fiscalía fue extenso, ya que es "relevante entregar todos los antecedentes que permitan esclarecer hechos, situaciones más confusas o más complejas para la opinión pública conocer sobre gastos electorales".

"Hemos dicho constantemente tanto al Servel como Fiscalía y opinión publica que todos los gastos realizados y servicios prestados fueron debidamente respaldados justificados y aprobados por el Servicio Electoral", sentenció. Esto, a pesar de que los propios funcionarios del Servel dieron cuenta de una serie de observaciones en sus declaraciones, realizando las denuncias respectivas.

Por su parte, Juan Carlos Manríquez, abogado de Oliva, declaró a 24 Horas que no se le consultó sobre eventuales vínculos entre el Gobierno y la campaña de su representada, argumentando que no conoce "ningún vínculo entre el gobierno de Gabriel Boric y la campaña" de la ex aspirante al Senado.

En tanto, aseveró que "hasta ahora el Servel ha aprobado todas las cuentas, y todas las rendiciones electorales, descartamos la comisión de todo tipo de ilícito de naturaleza penal".

"Pudieron haber ocurrido algunas desprolijidades administrativas, pero no ilícitos", puntualizó.

La investigación contra Karina Oliva también ha salpicado a otras figuras de Comunes, como la diputada Emilia Schneider.