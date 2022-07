Karol Cariola critica movimiento de centro izquierda por el Rechazo

Karol Cariola es coordinadora política del comando del Apruebo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

31 de julio 2022

Este domingo, la diputada Karol Cariola (PC) se refirió al recién formado movimiento a favor de la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida programado para el 4 de septiembre. El movimiento agrupa figuras políticas autodenominadas de “centro izquierda”.

Según Cariola, muchos de ellos se han opuesto de manera permanente a los cambios en Chile.

En este grupo también están los “Amarillos por Chile”, donde aparecen varios miembros de la ex Concertación y la Democracia Cristiana, como la ex canciller Soledad Alvear, además de los senadores Ximena Rincón y Matias Walker (ambos de la DC), y los ex ministros Jorge Burgos e Ignacio Walker.

Los movimientos afirman que están a favor de una nueva Constitución, pero no están de acuerdo con la que fue presentada por la Convención Constitucional en el inicio de julio.

Karol Cariola fue entrevistada de este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13 donde afirmó que en dicha presentación “vimos por ejemplo a Ignacio Walker, a quien todos recordamos por haber rechazado la gratuidad en la educación… Vimos a Fuad Chaín, que no quería paridad, porque tuvimos que discutirlo con él en su momento, se oponía a las cuotas para que las mujeres tuviéramos mayor participación en política y se opuso también a la reforma constitucional que proponía la Presidenta Bachelet”.

“Todos sabemos que quienes se han opuesto a los cambios permanentemente en Chile, hoy día están del lado del Rechazo", agregó la parlamentaria, apuntando a que el tema de fondo es que esta Constitución "garantiza derechos a los que ellos, siendo legisladores, de una u otra manera, se opusieron", dijo Cariola.

Intervención electoral

La diputada Karol Cariola (PC), que es coordinadora política del comando del Apruebo, también se refirió a la investigación que la Contraloría General de la República inició para revisar si ha existido intervencionismo en el marco de la campaña "Voto Informado" del Gobierno.

"Yo creo que el Gobierno está haciendo su trabajo. Estamos convencidos de que informar no es intervenir, o sea, informar es parte del trabajo que tiene un Gobierno y que tiene que llevar adelante en relación a un proceso histórico que Chile está viviendo", dijo.

Cariola también añadió que "hoy el Estado tiene una responsabilidad de garantizar que el proceso ocurra, y no solamente que las personas estén informadas, no todos tienen acceso a comprar el libro, y eso es cierto, lo están vendiendo. ¿Cuál es el rol del Estado? Entregarlo, difundirlo. Este es un texto oficial que, además, fue construido por votaciones democráticas, entonces yo no veo en eso ninguna intervención".

En tanto, la secretaria de Estado aseveró sobre la autonomía de Contraloría, que tiene que cumplir con su labor y "lo está haciendo". "Ellos tendrán que sacar sus propias conclusiones", precisó.

La diputada también lamentó que lo anterior se use como "un punto político para quienes quieren perjudicar la opción del Apruebo". De hecho, en esa línea, realizó un llamado: "Les pedimos desde el comando del Apruebo ser más honestos en la discusión, que sea en torno a los comandos donde hacemos un llamado a actuar limpio".