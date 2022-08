Karol Cariola dice que le "duele el corazón ver a algunos concertacionistas en el Rechazo"

La diputada comunista también rechazó el uso de imágenes de la campaña del No, lo cual calificó como oportunismo electoral. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 17 de agosto 2022 · 14:17 hs

La diputada comunista y coordinadora del comando del Apruebo, Karol Cariola, aseguró que siente “un dolor histórico” al ver a figuras de la ex Concertación ser parte de la campaña del Rechazo.

“A uno le duele el corazón ver personas que han estado siempre del lado de las transformaciones, de la democracia, que hoy día se pongan en la vereda distinta tratando de frenar los cambios que son tan importantes para el país, obvio que es doloroso”, dijo la diputada en entrevista con CNN.

Sobre la aparición de figuras como René Cortázar, Enrique Krauss y Carlos Figueroa, quienes ocuparon cargos ministeriales durante los gobierno de la Concertación, la diputada Cariola cree que es una lástima que se cambien de vereda e intenten frenar los cambios que antes abogaban.

"Lo que está claro es que de la centroizquierda, de los ex ministros, de quienes fueron protagonistas de la historia en otros momentos de nuestro país hoy día tiene posiciones diversas y eso es parte de la democracia. Lo importante es que quienes estamos por el Apruebo, estamos por los cambios ahora y quienes están por el Rechazo lo que quieren es mantener todo igual", afirmó.

“Dolor histórico”

La coordinadora del comando del Apruebo no cree que la irrupción de estas figuras sea un factor decisivo en Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre. Muy por el contrario, Karol Cariola aseguró que esta es una carrera sin ganador definido y aseguró que se siente aliviada porque, mientras el Apruebo muestra un aumento en las encuestas, el Rechazo ha perdido puntos. "El proceso electoral se disputa en la calle y no en cuántas figuras, más o menos, de la ex Concertación o de otros momentos históricos se suman al Rechazo o cuáles se suman al Apruebo", comentó la diputada por el distrito 9.

"No hay que caer en una mentira en torno a la lectura de lo que eso significa. La centroizquierda hoy día tiene posiciones diversas y distintas. Nosotros tenemos sectores de la centroizquierda que están convencidísimos por el Apruebo", agregó.

Cariola además recriminó el uso imágenes evocativas de la campaña del No, lo cual calificó como oportunismo electoral. “Realmente da una pena, es como un dolor histórico de ver el oportunismo electoral que se puede llegar a utilizar. Cuando se luchó por el No, se luchó precisamente por la recuperación de la democracia, por la profundización de ella, creo que es muy malo que eso se utilice de mala forma con un espíritu tan distinto”, afirmó la militante comunista.