Karol Cariola hace un llamado al comando del Rechazo a denunciar hechos de violencia en campaña

La diputada participó en el "súper lunes", acto con el que dieron inicio a la última semana de campaña.

Por: Aldo Lingua 29 de agosto 2022

Este lunes, a las 7 de la mañana, se llevó a cabo el “súper lunes” del comando del Apruebo x Chile, con un masivo volanteo en los metros de la Región Metropolitana y las calles de las principales ciudades de todo el país.

Diversas personalidades del mundo social y político se unieron en esta jornada para iniciar la última semana antes del Plebiscito de Salida del 4 de septiembre, que tendrá, entre sus principales novedades, un cierre de campaña el próximo jueves 1 de septiembre en Santiago Centro.

“Empezamos la semana con mucha energía y con mucha esperanza de que vamos a terminarla con un Chile mejor, un Chile que va a tener una nueva Constitución aprobada”, señaló Ezio Costa, vocero de Aprueba x Chile en uno de estos volanteos que fue realizado en el metro Universidad de Chile. “Esperamos con una amplia mayoría por el pueblo de Chile. Este súper lunes seguimos entregando información”, agregó.

Pacto de no agresión

La diputada Karol Cariola (PC), quien se encontraba en la actividad, celebró la realización del acto e hizo un llamado a mantener el entusiasmo de su comando, alabando el actuar de los voluntarios. “Este es un acto que ha sido conformado principalmente por voluntarios”, afirmó.

También se refirió a los incidentes del pasado domingo, cuando ocurrió un enfrentamiento entre una cicletada del Apruebo con una marcha de huasos por el Rechazo, que terminó con una de las carretas atropellando a uno de los ciclistas.

“Lamentamos también que haya personas que intenten justificarlo, que les echen la culpa a los animales. O sea, había personas a cargo de esos animales, montando esas carretas y le pasaron por encima de la cabeza a un ciclista. Podría haber muerto. Qué estaríamos viviendo hoy si hubiésemos vivido una tragedia como la que pudo haber ocurrido ayer. No pasó a mayores, pero para nosotros fue muy terrible y nos vamos a sumar a todas las acciones que correspondan para poder llevar adelante a las personas que fueron víctimas”, afirmó la diputada del distrito 9.

También hizo un llamado al comando del Rechazo a denunciar el accionar de sus adherentes y a realizar una campaña sin incidentes violentos. “A esta hora no hemos visto que el comando del Rechazo haga un llamado categórico y claro a sus adherentes a actuar en paz. Nosotros lo hemos hecho de manera permanente. Le decimos a nuestra gente que actuemos con respeto, que no nos dejemos provocar”, aseguró Cariola.

“Nosotros no hemos amenazado de muerte a ningún convencional del Rechazo, mientras que Pedro Pool sí lo hizo. Hemos recibido golpes haciendo puerta a puerta. Hay una de nuestras voluntarias con un golpe en la cabeza. Entonces cuando se trata de decir un pacto de no agresión, nosotros no hemos agredido a nadie. Hemos hecho un llamado a que no ocurran actos de violencia”, agregó.

“La bandera nos une”

Sobre el espectáculo de Las Indetectables en el acto de cierre de Apruebo Transformar en Valparaíso, la diputada Karol Cariola también tuvo duras palabras en la que desmarcó a la campaña de la acción del grupo. “Lo hemos dicho categóricamente: rechazamos absolutamente las acciones con connotación sexual y lamentamos que una acción tan deleznable como esa se haya hecho a nombre del Apruebo. Porque ha habido aprovechamiento político de esto. Lo lamentamos y hemos dicho de manera clara que, con nuestros símbolos patrios, que unen a Chile, se hagan esas cosas”, afirmó.

“Ayer levantamos entre muchos y muchas una bandera gigante afuera del Estado Nacional, no solo como un acto de memoria, sino que también en los distintos actos del Apruebo vimos miles de bandera”, concluyó.