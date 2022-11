Karol Cariola responde a diputados que la presionan por el sexto retiro: "La ley no me lo permite"

La diputada Karol Cariola explicó por qué no puede poner en tabla el proyecto de sexto retiro antes de abril de 2023. AGENCIA UNO/ARCHIVO

28 de noviembre 2022

La diputada y presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), respondió a los parlamentarios que la presionan para poner en tabla el proyecto de sexto retiro del 10% de fondos desde las AFP.

Durante la semana pasada, los diputados independientes Pamela Jiles y René Alinco, además de Gaspar Rivas (PDG), emplazaron a los representantes oficialistas que antes de llegar al Gobierno habían apoyado todos los retiros de fondos previsionales, pero que ahora se negaban a respaldar la medida.

Los congresistas apuntaron principalmente contra Cariola, luego que la comisión que encabeza aprobara un informe entregado por la secretaría de la Cámara de Diputados, que precisó que la revisión del proyecto sería inconstitucional hasta abril de 2023.

“Nosotros consideramos que la diputada tiene el listado completo y más para ser censurada, su presidencia ha sido por lo menos desprolija, ha faltado en una cantidad completa de ítems en sus labores como presidenta”, advirtió Jiles.

La respuesta de Karol Cariola

La diputada Karol Cariola salió al paso de todas estas presiones y aseguró que ella no puede hacer nada para que el proyecto de sexto retiro sea debatido antes de abril del próximo año.

En declaraciones al matinal Mucho Gusto de Mega, la parlamentaria comunista explicó que poner la iniciativa en tabla “puede significar que yo vaya al Tribunal Constitucional”.

Además, la congresista afirmó que dentro del debate por la reforma previsional se abordará el tema de los autopréstamos, con el que también se buscará entregar liquidez a las personas. "Ese proyecto yo me comprometí a que lo íbamos a poner dentro de los proyectos posibles de tramitación", precisó.

“La ley no me lo permite (tramitar el sexto retiro), pero la sala de la Cámara es soberana. Entonces los diputados que han estado emplazándome a mí, pidiéndome hacer algo que yo no puedo hacer, lo que podrían hacer es preguntarle al soberano de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas si tienen una interpretación distinta o no a la que la comisión de Constitución ha hecho”, añadió.