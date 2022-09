Kast reaparece en apoyo al Rechazo: "La ideología nos derrotó hace un año y medio. Hoy tenemos una nueva oportunidad"

"Hoy tenemos una segunda oportunidad este domingo, cualquiera que no esté inscrito como apoderado, le pido que se inscriba ahora o si conoce a alguien, que lo invite”, precisó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 01 de septiembre 2022 · 22:31 hs

José Antonio Kast, ex candidato presidencial del Partido Republicano, dejó atrás su ostracismo para reaparecer y entregar su apoyo al Rechazo, de cara al plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre.

Kast fue parte de una actividad de Acción Republicana, donde con propuesta constitucional en la mano, declaró que “me he leído un par de veces el borrador y me cuesta entenderlo”, consignó T13.

Junto con ello, el líder republicano sostuvo que "tenemos una oportunidad increíble: pasamos de una violencia extrema, superamos una pandemia y hoy tenemos una nueva oportunidad para reconquistar nuestra patria desde la idea de la libertad".

José Antonio Kast recordó el plebiscito de entrada, asegurando que “la ideología nos derrotó 80-20 hace un año y medio. Estábamos por el piso, luego tuvimos elecciones de convencionales, alcaldes (...) donde también nos fue mal, pero nos dimos cuenta de que, dentro de los convencionales había valientes o ¿valientas? (ríe), que nos develaron lo que estaba ocurriendo dentro”.

"Hoy tenemos una segunda oportunidad este domingo, cualquiera que no esté inscrito como apoderado, le pido que se inscriba ahora o si conoce a alguien, que lo invite”, precisó.

Kast aprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra el Presidente Gabriel Boric, a quien denunció en Contraloría por eventual intervencionismo electoral en favor del Apruebo.

"No podemos ganar para perder, como decía Martín Arrau, no puede salirle gratis al actual jefe de campaña todo esto (…) Chile no se merece lo que está ocurriendo, Chile no se merece un jefe de campaña (Gabriel Boric)”, argumentó.

Kast finalizó sus palabras sentenciando que “el domingo, con fuerza y ganas, vamos a ganar. Y le vamos a decir al Presidente que queremos un gobernante”.