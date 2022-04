Kast pidió a Boric respaldar proyecto para asegurar la propiedad de los fondos

El ex candidato junto con los diputados de su partido. AGENCIA UNO

04 de Abril 2022

El ex candidato presidencial José Antonio Kast, junto con la bancada del Partido Republicano, entregaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, en donde pidieron apoyar un proyecto de reforma constitucional para asegurar la "propiedad, resguardo y correcta administración de los fondos de pensiones que pertenecen a millones de chilenos".

En el texto, según lo consignado por La Tercera, los republicanos pidieron el “patrocinio y apoyo legislativo con el fin de presentar, tramitar con urgencia y aprobar el proyecto de reforma constitucional que presentaremos en los próximos días para asegurar la propiedad, resguardo y correcta administración de los fondos de pensiones que pertenecen a millones de chilenos y que representan años de esfuerzo, ahorrados para su jubilación”.

“Hemos escuchado y leído declaraciones muy desafortunadas de dirigentes de izquierda y de funcionarios de su gobierno, que han buscado relativizar la propiedad de esos fondos o que derechamente amenazan su continuidad”, añadieron.

Kast afirmó que el Gobierno de Boric ha sido “ambiguo” en sus definiciones sobre lo que ocurrirá con los fondos acumulados en las AFP ante una reforma previsional.

“Por eso el Partido Republicano representando a la mayoría de los ciudadanos le pide al Presidente de la República que de una señal clara y que termine con las ambigüedades y diga que en el tema de los fondos provisionales éstos no se van a expropiar, éstos no se van a utilizar para pagar deuda pública”, agregó el ex diputado de la UDI.

El ex abanderado afirmó que “los fondos previsionales de los chilenos y chilenas no son expropiables”, agregando que “este es un tema que debiera unir a todos los parlamentarios, a mí me gustaría que cada parlamentario en el Congreso señale que no está disponible para expropiarle los fondos a los chilenos”.

Durante la semana pasada el propio presidente Boric fue explícito al plantear que en la reforma que presentará su Gobierno no se tocarán los fondos de los cotizantes.

“Mejorar pensiones actuales y futuras es una prioridad por la que trabajamos en nuestro Gobierno. Tal y como aseguró la ministra Jeannette Jara, cualquier esfuerzo de reforma no incluirá expropiación o uso de fondos. El objetivo es claro: pensiones dignas”, señaló.