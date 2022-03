Kena Lorenzini renunció a RD tras denuncia por acoso: "Se me armó un caso"

Lorenzini aseguró que seguirá apoyando al presidente Gabriel Boric y que no ingresará a un nuevo partido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

La concejala de Ñuñoa María Eugenia “Kena” Lorenzini finalmente renunció a Revolución Democrática (RD), colectividad que había suspendido su militancia luego que presentaran denuncias situaciones de acoso sexual y laboral cometidas contra una ex funcionaria del municipio.

En una entrevista a El Desconcierto, la edil aseguró que hubo un “aprovechamiento político” de su caso para atacar a la alcaldesa y también militante de RD, Emilia Ríos.

“No lo voy a decir, pero aquí no sólo hubo un aprovechamiento político, sino que se me armó un caso. ¿Es un montaje político? Sí. ¿Por ambiciones personales? Sí, y para ir en contra de la alcaldesa”, aseguró.

Lorenzini también abordó el sumario municipal que confirmó la veracidad de las acusaciones por maltrato laboral. “Una (de las resoluciones) es cuando digo esclava blanca. Eso viene de una teleserie en los 80 que se llamaba La esclava blanca, y toda la vida lo he dicho, bueno ya no más obviamente… pero nunca peyorativamente, jamás”, agregó.

La psicóloga y fotógrafa aseguró además que “mi abogada me dice que esa indagación municipal está mal hecha, que los testimonios son muy débiles y que debía pedir la nulidad porque me iba a perjudicar a futuro. Pero desde el partido, y en forma personal, me piden que no solicite la nulidad porque venían las elecciones en pocos días (segunda vuelta presidencial), y para no perjudicar a la alcaldesa que había hecho lo correcto”.

Por sus razones para dejar RD, la concejala expresó que “no puedo seguir en un partido que no respeta a sus militantes. No le tengo ningún tipo de respeto a quienes ya me condenaron, sin hacer ningún intento por escucharme. Me parece de una banalidad y de una chuecura… y lamentablemente los militantes, ni tampoco quienes ostentan algún cargo, me han apoyado. Hay una desolación, una desilusión frente a ese partido en particular”.

Lorenzini aseguró que seguirá apoyando al presidente Gabriel Boric y que no ingresará a un nuevo partido porque “en algunas cosas, se parecen mucho entre ellos”.