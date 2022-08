La Moneda acusa el golpe por telefonazo de Jeanette Vega a Llaitul

Una asesora de la ministra Vega contactó a Llaitul en mayo pasado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 25 de agosto 2022 · 16:30 hs

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este jueves que desconoce los detalles sobre el teléfono que habría intentado realizar la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega , al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul , quien fue detenido en Cañete tras la ampliación de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE).

Durante su visita a Concepción, el subsecretario fue consultado sobre el tema, asegurando que “no tengo, en estos momentos, antecedentes de los contactos”.

“No tengo conocimiento, en este caso, de policías o de otras instituciones del Estado y, evidentemente, si eso fuese así estamos disponibles a aclararlo, pero no tenemos ningún antecedente que permita afirmar eso”, añadió.

Monsalve enfatizó que "esa información no es algo que yo conozca en detalle, y por tanto, no es algo en lo que voy a profundizar. Me parece que es un hecho evidentemente, del cual el Ministerio del Interior debe tomar conocimiento y profundizar, pero no tengo elementos para responder a eso".

El telefonazo a Llaitul

La información sobre el contacto entre Vega y Llaitul fue publicada por el portal Ex-Ante, que reportó que Tania Santis, una de las asesoras de la secretaria de Estado, envió un mensaje por WhatsApp el 11 de mayo, justo después que el vocero de la organización radical llamara a una “resistencia armada” por la implementación de un estado intermedio en la Macrozona Sur.

De acuerdo al diálogo expuesto, la funcionaria de la cartera se presentó ante Llaitul y explicó el motivo de su contacto. "Ella me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono", señaló.

El líder de la CAM respondió con molestia y le consultó de dónde había conseguido su número. “A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?”, dijo.

Santis comentó que obtuvo el teléfono de una persona que conocía en la zona. Además, según el reportaje, la asesora “no precisó si la ministra estaba al lado suyo o no (…) En el informe policial no hay registros de nuevos llamados con ella”.

La conversación terminó con Héctor Llaitul exigiendo el dato sobre la persona que le facilitó el número para poder retomar el contacto.

¿Quién es Tania Santis Oyarzún?

La periodista, de 48 años, y asesora comunicacional de la ministra Vega, trabaja en una oficina adjunta a la de la secretaria de Estado en La Moneda. Llegó a su cargo en marzo de 2022, y el portal de transparencia del Ministerio, aparece con grado 2, en la escala de remuneraciones públicas, es decir un sueldo bruto de $6.244.862.

La periodista tiene una amplia experiencia en el sector público y en el mundo de las agencias de lobby.

Antes de llegar al gabinete de Vega, la periodista trabajó hasta el año 2021 en la consultora Tironi y asociados, luego trabajó como directora de comunicaciones en la Fundación Alberto Hurtado.

Desde mediados de los 90, mantiene lazos con el mundo de la Concertación, especialmente con el Partido Socialista.

Entre 1998 y el 2000, fue asesora de comunicaciones del ministro de Obras Públicas, de Eduardo Frei, Jaime Tohá. Luego se sumó al segundo piso del gobierno de Ricardo Lagos. Ahí colaboró de cerca con el jefe de avanzada presidencial, Eduardo Jara, uno de los hombres más cercanos al ex mandatario.