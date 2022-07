La Moneda designa con trato directo a empresa que imprimirá 700 mil ejemplares de la Nueva Constitución

La Moneda designó con trato directo la impresión de casi 700 mil ejemplares del borrador de la Constitución AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 25 de julio 2022 · 16:20 hs

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia autorizó la contratación, vía trato directo, de la imprenta “Sistemas Gráficos Quilicura S.A.” para la impresión de 692 mil ejemplares del borrador de la Nueva Constitución.

Con el saldo del presupuesto para el funcionamiento de la Convención Constitucional, el Gobierno dio la aprobación al gasto de $444.615.384 pesos por el servicio de “impresión y distribución del texto de la propuesta de Nueva Constitución”, a través de un contrato fechado el pasado 11 de julio.

El acuerdo y el monto de la orden de compra 1180677-160-SE22, a los que tuvo acceso EL DÍNAMO, contempla la entrega paulatina de los libros (13,5 x 21 centímetros, 168 páginas), estableciendo la impresión de 35 mil ejemplares al 15 de julio, 200 mil al 22 de julio, 500 mil al 29 de julio, para completar los 692 mil el 5 de agosto.

El propio contrato, además, establece que el acuerdo se alcanza “con el fin de facilitar el conocimiento del contenido de la propuesta y propiciar el voto informado en el marco del plebiscito de salida convocado por S.E el Presidente de la República".

Además, en la resolución exenta número 664, donde se da aprobación al trato con la empresa de servicios de imprenta, la Segpres explica las razones del trato directo.

“Atendido que la solicitud de la Presidenta de la Convención Constitucional para contratar el referido servicio fue comunicada a esta Secretaría de Estado con fecha 29 de junio del presente año, este Ministerio no se encuentra en condiciones de llevar a cabo una licitación pública al efecto”, se lee en el citado texto.

Y añade: “La necesidad urgente de la Convención Constitucional de contar con la impresión y posterior distribución del texto definitivo de la propuesta de Nueva Constitución con la debida anticipación al plebiscito de salida convocado por S.E. el Presidente de la República para el 4 de septiembre de 2022, genera un imprevisto para este Ministerio, que configura la causal de contratación bajo la modalidad de trato directo establecida en el artículo 10°, número 3, del Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda”.

La impresión de ejemplares genera controversia

Desde los sectores políticos que van por la opción “Rechazo” en el próximo Plebiscito de Salida del 4 de septiembre han acusado de intervencionismo político al Gobierno. Y el anuncio de la impresión de los ejemplares sólo avivó esta conflicto, pues, además, el propio Mandatario había declarado en marzo que los gastos públicos debían ir en disminución.

El segundo inciso del oficio enviado el 25 de marzo, denominado “Gasto de Publicidad, Difusión y Suscripciones. Materia; instructivo sobre el buen uso de los recursos fiscales”, ha generado cuestionamientos en torno a la impresión de los libros de la Nueva Constitución, pues su valor es cercano al medio millón de dólares.

“Los Ministerios y Servicios Públicos, en ningún caso, podrán realizar gastos de artículos de promoción institucional (cuadernos, entre otros…). El gasto en suscripciones a diarios, revistas y servicios de información de cualquier tipo debe ser solamente el imprescindible para el normal funcionamiento del Ministerio o Servicio, según corresponda. En particular no debe renovarse ninguna suscripción que no sea indispensable para le quehacer del Ministerio o Servicio… En el caso de las memorias y otras publicaciones semejantes,, sólo deben editarse en formato electrónico, salvo que la normativa que las regula indique expresamente que deben publicarse en medios impresos…”, reza una parte del oficio firmado por el Presidente y los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Giorgio Jackson (Segpres)