La Moneda gastará medio millón de dólares en imprimir borrador de la nueva Constitución: en marzo, oficio presidencial reforzó "eficiencia y austeridad"

A poco menos de dos meses del Plebiscito de salida donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo por la nueva Constitución, el gobierno pretende imprimir más ejemplares del proyecto entregado por la Convención el lunes 4 de julio.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) ordenó la creación de 900 mil copias del borrador en una estrategia que tendrá un costo de 526 millones de pesos.

“A partir de los recursos con los que contaba la Convención y que al ser disuelta porque terminó su periodo se traspasan por ley a la Secretaría General de la Presidencia, se mandaron a imprimir 900 mil ejemplares", ratificó la vocera Camila Vallejo.

"Lo ha pedido mucha gente, porque no basta con la página web y el código QR, aún hay y mucha gente que pide el texto impreso. Por lo tanto, como Gobierno, y a partir de nuestro deber, hemos solicitado esas impresiones”, complementó la ex diputada PC.

Este contexto que detalló Camila Vallejo se contrapone a uno de los oficios que emanó desde la Presidencia. Con fecha 25 de marzo, el documento firmado por el Presidente Gabriel Boric y los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Giorgio Jackson (Segpres) instruía sobre el buen uso de los recursos fiscales.

El segundo inciso, denominado “Gasto de Publicidad, Difusión y Suscripciones. Materia: Instructivo sobre el buen uso de los recursos fiscales", se refiere a lo siguiente:

Los gastos referidos a publicidad, difusión y suscripciones a diarios, revistas y servicios de información de cualquier tipo podrán realizarse en la medida que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones de los organismos públicos y como un instrumento idóneo para informar a sus usuarios, respectos a las formas de acceder a las prestaciones que otorgan.

Los Ministerios y Servicios Públicos, en ningún caso, podrán realizar gastos de elaboración de artículos de promoción institucional (cuadernos, calendarios, lápices, entre otros).

El gasto en suscripciones a diarios, revistas y servicios de información de cualquier tipo debe ser solamente el imprescindible para el normal funcionamiento del Ministerio o del Servicio, según corresponda. En particular, no debe renovarse ninguna suscripción que no sea indispensable para el quehacer del Ministerio o del Servicio. Asimismo, no deben contratarse suscripciones para aquellos medios que tengan su contenido gratuito en internet.

En el caso de las memorias institucionales y otras publicaciones semejantes, sólo deben editarse en formato electrónico, salvo que la normativa que las regule indique expresamente que deben publicarse en medios impresos".