La ácida crítica de Mayol a Siches: Indica que Jackson sería mejor ministro del Interior

Izkia Siches no es idónea para el cargo de ministra de Interior. "No tiene las condiciones estructurales", advierte Mayol.

Compartir











Por: Jessica Herrera Avelin 30 de Abril 2022 · 20:17 hs

El sociólogo y analista político, Alberto Mayol realizó un análisis sobre los primeros 50 días del Gobierno de Gabriel Boric. En la instancia, no tardó en polemizar ya que aseguró que Izkia Siches no es el personaje más idóneo para liderar el ministerio del Interior.

La ex carta a La Moneda por el Frente Amplio afirma que la actual ministra "no tiene las condiciones estructurales" para el cargo.

En diálogo con la Unidad de Investigación de BioBioChile, Mayol golpeó fuerte al gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, donde advirtió que la estructura del Ejecutivo tiene carencias en diseño y control que ha desempeñado en el mes y medio que tiene de existencia.

El analista agregó que “la falta de capacidad política yo creo que se debe fundamentalmente a que la coalición de gobierno es una coalición unipolar, o sea, tiene solo un grupo de poder”. A cambio de Siches, Alberto Mayol aseguró que la persona más apropiada para tomar las riendas de los asuntos internos del país sería Giorgio Jackson, actual Ministro secretario general del Gobierno.

Izkia Siches se expuso al “debilitamiento político”

La razón detrás sería la cercanía que el Presidente Boric tiene con Jackson: “Venía trabajando con Gabriel mano a mano durante 10 años, han hecho todo juntos, tiene confianza y se leen de memoria. Si él (Boric) pensaba que el cargo era muy difícil, por qué poner una persona que viene con menos recursos políticos que los que él tenía para hacerse cargo”, comentó.

Además, señaló que la ministra “viene de un mundo que estaba colateral, que en muchos aspectos era periférico al sistema político, no tiene experiencia ni en el ámbito del Poder Ejecutivo ni en el ámbito del Poder Legislativo”.

Para completar su análisis sobre Siches, el analista político añadió que “ella ha tenido una gestión donde se ha expuesto a una situación de debilitamiento político de manera ostensible (…) Izkia Siches no pertenece a ninguno de los partidos, no pertenece a la coalición, no pertenecía con anterioridad a la coalición”.