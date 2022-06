La advertencia de Iván Moreira al Presidente Boric: "Puede ser que no termine su periodo"

Moreira fue más allá y dejó en claro que "no le creo nada a este Gobierno y los chilenos tampoco le creen, entonces lo que dice que va a hacer no lo hace”. AGENCIA UNO

01 de junio 2022

El senador UDI Iván Moreira tuvo duras palabras para la primera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, precisando que junto con no creer las medidas anunciadas por el Ejecutivo, aseguró que puede que “no termine su periodo”.

El legislador gremialista puntualizó a radio Biobío que "no tenía ninguna expectativa porque este ha sido un discurso político del Presidente, donde sigue dando volteretas. Con discursos de buena fe no se solucionan los problemas”.

Moreira fue más allá y dejó en claro que "no le creo nada a este Gobierno y los chilenos tampoco le creen, entonces lo que dice que va a hacer no lo hace”.

“Este Gobierno es cómplice de las aberraciones de la Convención Constituyente porque el borrador es el programa real del Gobierno del Presidente Boric y tendrá que hacerse responsable”, planteó el parlamentario.

En esta línea, declaró que si La Moneda no cambia el rumbo, "el 4 de septiembre no solamente será el plebiscito de salida de la Nueva Constitución, sino que puede ser anticipadamente la salida del Presidente de la República, que no termine su periodo”.

El senador Moreira cuestionó que no se hiciera mención en la Cuenta Pública al proyecto de indulto a los presos del estallido, indicando que pedirá que se vote en comisión la próxima semana.

Esto, ya que “no vaya a ser cosa que el Presidente abandone sus obligaciones constitucionales y la ley, y termine con una acusación constitucional muy pronto”.

Por su parte, la diputada RN Camila Flores declaró que “en materia de seguridad quedo sumamente al debe, lamento mucho que no haya entregado un mensaje fuerte y contundente a las víctimas del terrorismo y de la delincuencia en nuestro país, el Presidente no fue capaz ni de mencionar la palabra terrorismo. Tratan de bajarle el perfil a la situación que se vive en Chile, particularmente en el sur, llamándolo violencia rural y eso no es así".

“Fueron muchos anuncios, pero la gran mayoría en materia de seguridad son anuncios respecto de proyectos que dejo engrosado el gobierno anterior, no hubo ningún anuncio en materia de seguridad pública que haya sido propio de este Gobierno, sino que poner urgencia a proyectos anteriores”, cerró.