La apuesta de Boric con EE.UU: cautivar a Biden, firmar un documento bilateral y una invitación a Chile

Por: Carlos Saldivia 09 de junio 2022 · 07:04 hs

“Vamos a situar a Chile como un país atractivo para invertir a futuro (...) Los invitamos a un desarrollo más inclusivo. Chile está cambiando y para mejor".

Esta fue una de las frases más elogiadas por el equipo de comunicaciones y de economistas del gobierno que acompañaron al Presidente Gabriel Boric en su participación, esta mañana, en el panel “Driving Growth: Enabling small and medium enterprises” en el marco del IV CEO Summit of the Americas, en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles, Estados Unidos.

En el marco de su gira a IX Cumbre de las Américas, el encuentro era considerado uno de los puntos estratégicos para incentivar a empresarios a invertir en Chile y fue bien evaluado en La Moneda. Según explican, la meta del viaje es traer inversiones de vuelta y lograr una muy exitosa reunión con el líder de la potencia económica más importante del mundo, el presidente Joe Biden.

Cautivar a Biden, firmar un documento y que visite Chile

Anoche comenzaron, señalan diplomáticos, las reuniones bilaterales con mandatarios extranjeros. Uno de las que se concretará es con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La reunión se realizará hoy a las 20:00 horas (hora de Chile) en el Teatro Microsoft.

El trabajo del embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, diplomáticos de carrera cercanos a los demócratas y algunos frenteamplistas con contactos cercanos a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habrían allanado el camino para confirmar la cita.

De hecho, Boric mencionó a Biden en uno de sus discursos. “Los países debemos ser atractivos para la inversión por su calidad política, capital avanzado, inversión en energías renovables, pero no por precariedad laboral o rebajas tributarias”, planteó. Y agregó: “Con el presidente Joe Biden tenemos una agenda común. Sociedades fracturadas tienen más dificultades para crecer en el largo plazo”.

En el encuentro, explican fuentes diplomáticas, se firmaría un memorando de entendimiento en materias que le interesan a Chile y se le extendería una invitación para que visite Santiago, posiblemente en el verano. Ahí estaría centrado el principal éxito de la Cumbre, porque, según explican en Palacio, de “caerle en gracia” con Biden, la llegada de inversiones a Chile se haría más sencilla.

La Moneda evalúa como acierto reunión con Cámara de Comercio

La IV Cumbre de CEO de las Américas es organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Estado.

Este es el foro oficial del sector privado de la Cumbre y se había planificado en los equipos económicos de La Moneda aprovechar el poder del sector privado que congrega a cientos de líderes empresariales, incluidas pequeñas y medianas empresas del hemisferio para impulsar soluciones innovadoras.

Por ellos, el presidente Boric mencionó las palabras “inversión” y “economía” 22 veces, destacando las virtudes de Chile para hacer negocios. También su discurso estuvo estructurado, al igual que las alocuciones de ayer, buscando dar certeza a los inversionistas del panorama político en Chile y de la estabilidad de sus instituciones.

“Los principios que han inspirado el desarrollo de Chile en los últimos años, como la certeza jurídica (…) el respeto a los tratados internacionales, la independencia de poderes, el respeto al Poder Judicial, a la libertad de expresión, el respeto irrestricto a los DDHH, son principios que mantendremos en nuestro gobierno (…) Por eso el mensaje que espero transmitir hoy día es que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios y convertirse en un hub para la innovación verde en América latina y el mundo”, aseguró el mandatario chileno.

La importancia de que su viaje apuntaba a traer inversión lo venía anticipando prácticamente desde Santiago. En los ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y algunos sectoriales como Medio Ambiente y Agricultura, venían trabajando desde hace un mes en desarrollar redes, actividades y reuniones de alto nivel con empresarios.

Sin embargo, esta semana surgió una presión adicional para la búsqueda de inversiones. Según explican en el Ejecutivo, el Gobierno necesita mejorar los niveles de inversión. Más aún cuando el miércoles se reveló lo que en Palacio a lo menos se intuía.

El Informe de Política Monetaria (IPoM) presentado por el Banco Central, mientras Boric hablaba en Estados Unidos, prevé una caída de la inversión de 4,8% anual en 2022, a lo que se suma una inflación que en mayo llegó al 11,5% anual, la más alta desde 1994.

Boric: la inversión es “importante para el empleo”

Tanto en encuentros en Canadá, como en la primera rueda de prensa al llegar a Estados Unidos, el mandatario remarcó que su foco estaba muy acentuado en proactividad para atraer inversión. Tono que posiblemente se repita en las cumbres que vienen, APEC y COP 27, ambas en noviembre. De hecho, también circulan versiones en el mundo diplomático de que en agosto podría nuevamente realizar una gira al exterior con énfasis en inversión y en la estabilidad que seguiría teniendo el país tras el plebiscito de septiembre.

En círculos de empresarios se ha comentado positivamente un tono conciliador exhibido y de mayor apertura al rol de los privados en la economía. Y también cierta humildad.

Desde La Moneda, explican a EL DÍNAMO que la descripción de Chile como economía estable, con instituciones confiables, con estado de derecho y seguridad jurídica, que expuso esta mañana, y el arco de oportunidades que se presentan para iniciativas privadas, son un eje de un mensaje prioritario que preparó el Gobierno para despejar temores del mundo privado internacional.

De hecho, Boric expresó que la inversión es “importante para el empleo” así como para la "diversificación de nuestra economía".

Comentan también, que no fue casual, sino parte de una puesta en escena, el uso de conceptos en inglés como “rule of law” (Estado de Derecho), “certainty” (certidumbre, certeza), “renewable energies” (energías renovables). Esto fue un refuerzo del mensaje y por si alguien no estuviera atento a la traducción.

Mención al TLC y a la Convención Constitucional

Boric recordó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la lista de pactos comerciales con distintas potencias. Ello en un contexto donde en el Frente Amplio y el PC ha habido voces críticas de los TLC. Uno de ellos ha sido el subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, y el líder del PC, Guillermo Teillier. En esa vitrina Boric cerró todo posible debate de revisión.

Pero no hubo sólo ofertas de un paraíso. “Tenemos problemas. No quiero venir a venderles una imagen de una suerte de Edén perdido o Ciudad de los Césares. Es un país también convulsionado. Trece años de sequía (drought) (…) Llevamos 10 años con productividad estancada. Una de las tareas que le he encomendado a nuestro ministro de Hacienda y de Economía -que está aquí, Nicolás Grau- es que en conjunto con empresas tengamos una agenda pro-productividad, siguiendo los consejos que se elaboraron en gobiernos anteriores”.

Tampoco dejó fuera de su visita el proceso constituyente. Manifestó en un acápite que los empresarios del mundo, “entienden que es necesario cambiar y mejorar nuestras instituciones y adaptarlas a los tiempos que corren” y dijo que “eso es lo que hemos buscado desde mi punto de vista en el proceso constituyente”.