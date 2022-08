La confusa querella de la DC contra Fuad Chahín y el rol de Yasna Provoste en la trama interna del partido

La secretaria nacional de la DC, Cecilia Valdés, el ex convencional Fuad Chahin, y la vicepresidenta de la mesa del partido, la senadora Yasna Provoste. En la semana de la controvertida querella contra el ex presidente de la tienda.

Por: Carlos Saldivia 15 de agosto 2022 · 09:41 hs

“(…) una campaña iniciada hace ya meses para afectar mi honra e imagen por motivaciones evidentes, ante diferencias de opinión política que he mantenido con la actual conducción del partido (…) tejiendo una trama de intrigas ”, afirmó el lunes pasado el militante DC Fuad Chahín, abordando el caso.

Su nomenclatura “trama de intrigas” por “diferencias” con la directiva fue interpretada como alusión directa a la vicepresidenta de la DC, la senadora Yasna Provoste, y a la secretaria nacional de la tienda, Cecilia Valdés.

La idea de “un ajuste de cuestas”, apuntan dirigentes y legisladores de la Democracia Cristiana, sería la raíz de la extraña presentación y desistimiento de la querella presentada esta semana contra el ex presidente del partido, Fuad Chahin por “administración desleal”, y donde incluso se pidió diligencias a la Brigada de Lavado de Activos y anticorrupción de la PDI, insinuando “campañas políticas”.

En el partido afirman que la primera mano tras la trama era de la secretaria nacional de la DC, y ex candidata a la Convención Constitucional, Cecilia Valdés. Una dirigente histórica de la DC, cercana a la vicepresidenta de la colectividad, Yasna Provoste, considerada también de la corriente interna "chascona".

En julio pasado la secretaria nacional del PDC, Cecilia Valdés, recomendó a la directiva contratar los servicios del abogado Pablo Méndez, un profesional cercano a su esposo, Edgardo Lepe Acevedo.

La contratación de ese abogado encendió las alarmas en diversos sectores del partido. Parlamentarios y dirigentes cuestionaron de inmediato el particular vínculo de Méndez con la pareja Lepe-Valdez. Y también, los elevados costos de sus honorarios.

Esa suspicacia se levantó porque Edgardo Lepe Acevedo, un ex secretario regional del Partido Socialista, había sido condenado en 2007 por estafa, en el polémico caso de desvío de dineros del Programa de Generación de Empleo de Valparaíso, junto con otros 4 imputados.

Por sentencia del Tribunal de Garantía de Valparaíso en la causa RIT 9067-2006, (RUC 060081365-4), se le condenó a 541 días de pena remitida y a una multa de 21 UTM (770 mil pesos) por el caso del PGE.

En el juicio, Pablo Méndez fue defensor de otros dos imputados en la misma causa que Lepe: José Mancilla y Jaime Quiroz. “En ese momento se conocieron y acercaron”, señala un dirigente del partido.

Las razones de contratar a Méndez

“El objetivo de la contratación de Méndez era intentar revertir dos promesas de compra por la venta frustrada de un predio en Talagante y otro en Macul, gestionados bajo la presidencia de Chahín que tuvieron tropiezos en el camino, luego de su renuncia a la directiva en mayo de 2021 tras los malos resultados electorales en alcaldes y convencionales”, sostuvo a EL DÍNAMO un abogado de la DC.

La indignación de Chahin, su sector, y la disidencia de Delpin y Provoste se diseminó por doquier.

“Como ex Presidente del PDC (2010-2015) le pido perdón al país por el triste espectáculo de mi partido en estos días; ni Fuad Chahin ni Chile se merecen un trato tan desprolijo, improvisado, y ramplón; hablo por 80 años de historia. Nunca habíamos caído tan bajo!”, expresó en su cuenta de Twitter el ex senador Ignacio Walker.

Mientras que, tras conocida la querella, el primero en denunciar una operación política fue el propio Chahín, aunque evitó aludir a sus más grandes detractoras en la tienda. "Se fue tejiendo una trama de intrigas y acusaciones carentes de todo fundamento que ha derivado en este acto simplemente bochornoso”, expresó Chahin en radio ADN.

La sorpresa y el papel del presidente de la DC Felipe Delpin

Cercanos a Felipe Delpin, alcalde de La Granja, aseveran que los detalles de la querella contra Fuad Chahin fueron conocidos antes de su presentación sólo por Valdés, y que también, en menor grado, habría estado informada la senadora y vicepresidenta Provoste. Sin embargo, el presidente del partido desconocía la redacción final del texto y que sólo apuntaba a “quienes resulten responsables de eventuales delitos”.

Nunca se enteró de que el objetivo del libelo era Fuad Chahín, aún cuando había firmado un mandato a Méndez, abogado externo, que no milita en la la DC y que llegó a través de Cecilia Valdés afirman desde el entorno de la presidencia de la DC.

Contactados por EL DINAMO, Provoste y Valdés, optaron por no referirse al caso. Delpín, a través de un asesor, señaló: “Como la querella que divide a la mesa, el alcalde y la secretaria nacional, que tienen diferencias de opiniones, no van a hablar por ahora”.

La situación de la venta de tres inmuebles del partido era antigua. Con la llegada de Carmen Frei a la directiva, comenzó un debate económico y legal sobre las circunstancias que rodearon la venta. Para zanjar la discusión, Frei pidió ayuda a Andrés Zaldívar.

El histórico dirigente DC formó una comisión junto a los abogados Alfredo Ugarte, Alex Avsolomovic y Alejandra Krauss, quienes desacreditaron la ilegalidad de la operación.

Krauss es considerada por el sector de Chahin como cercana a Provoste, y consultada por EL DÍNAMO, declinó abordar el caso.

Con este marco de fondo, tras saber de la querella, Andrés Zaldívar y Avsolomovic, presidente regional de Valparaíso, se reunieron con Delpin. “Le explicaron que debía desistir porque no hay delito ni perjuicio patrimonial en las operaciones inmobiliarias, fracturaba al partido, y que parecía una medida coercitiva contra un rostro del Rechazo”, sostiene un testigo de la situación.

Un asesor legal de la tienda confirma, que hasta entonces, Delpin también desconocía el contenido del informe Zaldívar.

Los buenos oficios de Andrés Zaldívar para evitar una fractura

Una versión sostiene que en una reunión de emergencia en Valparaíso, Zaldívar, Avsolomovich, la senadora Ximena Rincón, y otros líderes de la tienda recomendaron desistir del escrito, desvincular a Méndez y explicar lo sucedido a la opinión pública.

Poco después, Delpín se comunicó con Chahín para abordar el asunto. Quienes supieron del contenido de la conversación, y de los buenos oficios del ex senador Zaldívar para descomprimir la tensión, señalan que se abordó el rol de Provoste y Valdés en el incidente.

Y, a 24 horas de presentar la acción penal contra Chahin, en medio de una debacle interna, Delpin desistió de la acción.

“Aquí hay alguna mente siniestra detrás. Felipe Delpin me dice que él no es y por lo tanto, ha presentado el desistimiento el día de hoy (…) La explicación que me dio Felipe Delpin fue clara y por eso yo acepté el desistimiento de la querella que se presentó en menos de 24 horas”, señaló el miércoles Fuad Chahín a CNN.

La “operación política” y el error administrativo de Chahín

En el sector de Chahín explican que varios elementos apuntan a una operación política orquestada por Provoste y Valdés.

Explican que la acción penal fue redactada con errores y 20 “hechos especulativos” y “verbos condicionales”, algo inusual en una presentación.

Argumentan que los compradores de uno de los inmuebles, Julián Miranda Osses, archivero judicial de Santiago; y la sociedad de Francisco Javier Leiva Carvajal, notario público, y Paula Andrea Zigante Romero, magistrado del Juzgado de Familia de Pudahuel, eran amigos de Chahin tras su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Sin embargo, Miranda Osses había estudiado en la Universidad Central mientras que Leiva y Zigante son ex alumnos de la Santo Tomás, según consta en el sitio web del Poder Judicial.

A ello agregan, que en la acción judicial se omite una demanda contra una de las entidades compradoras en la Cámara de Comercio (causa 3887-2019), en la que se llegó a una conciliación a cambio de que la empresa subiera el precio de 355 millones a 380 millones.

Asimismo, se habría omitido el informe que la vicepresidenta Joanna Pérez envió al Servel, a solicitud de este, con un dossier explicativo de una compra, y otro estudio que la empresa corredora Balmaceda SpA, intermediaria en la venta, también envió al Servicio Electoral.

No obstante, en la ex directiva de Chahín reconocen que si bien no había dolo ni delitos, sí hubo desorden y errores administrativos. “Un informe del Servel, que revisó la venta de dos inmuebles, indica que no hay delitos ni nada grave, pero sí advierte que deben corregir desórdenes administrativos”, afirma un ex representante de la mesa directiva de Fuad Chahin.

Un legislador DC que conoció el caso agrega: “No se puede decir que no hubo desorden en 2020 y 2021, estábamos en pandemia, con siete procesos eleccionarios en curso, y obviamente que tenía algunos desordenes administrativos la directiva que se fueron arreglando como pasa en todos los partidos”.

La historia tensión entre Provoste – Chahín

Un miembro de la mesa afirma que no es secreto que Provoste mantiene una enemistad con Chahín desde la presidencia de Adolfo Zaldívar en el partido, en 2006, cuando ellos eran del sector colorín (ala conservadora) y ella de los chacones (progresistas).

Según explican, las diferencias políticas entre Chahín y Provoste es conocida a la interior de la tienda y la explican porque ambos pertenecen a fracciones distintas.

De hecho, luego de que Adolfo Zaldívar fuera expulsado de la DC en 2007, y en 2008 se convirtió en presidente del Senado, en abril de ese mismo año por 20 votos contra 18, la ex ministra de Educación Yasna Provoste fue destituida de su cargo tras una acusación constitucional. Entonces, el expulsado Zaldívar votó a favor de su destitución.

En 2021 la relación entre Chahín y Provoste empeoró. Ella pidió la renuncia de Chahín a la mesa, junto con la excandidata a convencional por el distrito 8, Cecilia Valdés.