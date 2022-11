La lista de familiares de diputados que han usado fondos públicos para cargar bencina

El parlamentario republicano indicó que estaba “todo en orden”, a pesar que mientras se encontraba en Sala, su pareja cargaba bencina en la región del Biobío, mientras su hijo hacia lo propio en Concón. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 23 de noviembre 2022 · 20:49 hs

Los diputados Cristóbal Urruticoechea (Republicanos), Claudia Mix (Comunes) y Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde) fueron sindicados por hacer mal uso de las tarjetas que entrega el Congreso Nacional para que puedan cargar combustible y las que son intransferibles.

Según Ciper, que tuvo acceso al registro oficial de la Cámara de Diputados sobre carga de bencina, estos estos parlamentarios son los casos más llamativos.

Esto, ya que en la situación de Cristóbal Urruticoechea, su esposa Küpfer Moller cargó combustible con la tarjeta de su marido en al menos 38 ocasiones, mientras que su hijo Ignacio Urruticoechea lo hizo dos veces.

Consultado sobre esta situación, el parlamentario republicano indicó que estaba “todo en orden”, a pesar que mientras se encontraba en Sala, su pareja cargaba bencina en la región del Biobío, mientras su hijo hacia lo propio en Concón.

La Cámara Baja entrega una tarjeta con un RUT y un número de patente asignado para poder recibir el suministro, que solo puede ser usado por diputados y sus asesores, con el fin de concretar sus labores en sus respectivos distritos.

En el caso de la diputada Claudia Mix, su hija Catalina Martínez utilizó su pase en cuatro oportunidades, mientras que la misma tarjeta también fue usada por un funcionario de la municipalidad de Maipú, quien compró bencina por un total de más de 600 mil pesos.

Respecto a la diputada Viviana Delgado, es su marido Daniel Espinoza quien aparece registrado con 14 visitas a bencineras. En el caso de ambas parlamentarias, declararon que ellas no manejan y son ayudadas por cercanos en sus desplazamientos.

Delgado detalló que "hace muchos años yo casi choqué y no he podido volver a tomar un auto. Entonces cuando él (su esposo) anda conmigo o anda con el equipo, nosotros cargamos el auto. Yo uso el auto, de hecho el auto es mío. Pero como no manejo, lo hace él. Mira, la verdad es que nunca me llamó la atención que lo pudiera hacer él. Él me acompaña siempre en mi trabajo legislativo en el territorio, y cuando tengo que viajar al Congreso, también. No voy a pagar tampoco un chofer, si lo puede hacer mi esposo”.

Frente a estas situaciones, Rabindranath Quinteros, presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones, recalcó que las tarjetas de combustible solo pueden ser utilizadas por el vehículo registrado en el Congreso.

“Hay una cantidad determinada de recursos para combustible. Ese combustible va solamente al auto que está asignado, no a cualquier vehículo. En la empresa no le van a permitir cargar a otro vehículo que no tenga la patente registrada y declarada como uso del parlamentario”, puntualizó el ex parlamentario.