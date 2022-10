La molestia del PS porque el Gobierno no recordó el 34 aniversario del triunfo del No

La presidenta del PS se encuentra molesta con el Gobierno por la falta de alusiones al triunfo del No AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 07 de octubre 2022 · 11:45 hs

Molestia hay en el PS y partidos de la ex Concertación luego de que el pasado 5 de octubre el Gobierno mantuviera silencio por el aniversario número 34 del triunfo del No. A pesar de que el presidente Boric estuvo en una pauta pública en el Barrio Franklin, donde conversó sobre el Programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales y de los ejes de la ley de presupuesto del próximo año, no tuvo palabras para conmemorar la fecha.

Tampoco se realizaron vocerías ni actos oficiales, a diferencia del pasado 11 de septiembre, donde sí se conmemoraron los 49 años del golpe de Estado. Esta es la primera vez que el gobierno de Boric debía recordar la fecha y no lo hizo.

“El 5 de octubre es un día en que triunfó la democracia y debiera instaurarse como tal, para celebrar el término de una cruenta dictadura y el inicio de un periodo de restauración democrática”, dijo Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista. Su molestia se debe a que considera que esa fecha es un momento de valorar la unidad de lo que denominó “las fuerzas políticas progresistas de entonces”.

Además, hizo un llamado para que el 2023 se sumen todos los partidos políticos a la conmemoración, que considera debiese ser grande debido a los 35 años. "Todos debiéramos haber dicho algo el 5 de octubre y también la llamada hoy derecha democrática. El próximo año serán 35 años , y espero que todos los sectores políticos y sociales hagamos una fiesta por la democracia”, sostuvo.

Quien también se sumó las palabras de su timonel fue el diputado Raúl Leiva. “Una alusión al 5 de octubre rememora el triunfo de la democracia por sobre la dictadura, y nos parecería muy oportuno siempre reconocer y agradecer el legado de ese 5 de octubre", afirmó.

Sin reuniones ni actos

Tampoco se realizó una reunión de los partidos de la ex Concertación ni realizaron un acto conmemorativo. Por medio de redes sociales, la DC, el PS, el PR y el PPD subieron fotos conmemorativas, pero fue todo el gesto que se permitieron.

También lo hicieron algunos ex funcionarios de sus administraciones, como el abogado Gabriel Alemparte, quien en Twitter posteó varios tuits alusivos a la fecha, entre ellos una foto de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos abrazándose, adheridos al siguiente mensaje: “Dos gigantes la noche que Chile derrotó a la dictadura. Hoy el gobierno no dijo nada del 5 de octubre de 1988, debe que ser que después llegaron los “horribles 30 años”.

En 2018, el primer año del segundo gobierno de Piñera, un grupo de diputados DC presentó un proyecto de ley para declarar feriado el 5 de octubre y denominarlo “Día de la Democracia”. Sin embargo la iniciativa quedó estancada en el Congreso.

El ex diputado Fuad Chain, que estuvo dentro de los parlamentarios que presentaron esa iniciativa, dijo lo siguiente respecto de lo ocurrido por los 34 años del triunfo del No: “Que no se haya hecho nada, ni el gobierno ni el partido, me parece que es lamentable. Es parte de los errores que hemos cometido. No hemos sabido reivindicar los aportes a la democracia que tuvo la Concertación”.

“Es parte de esta pretensión de que la historia comienza con ellos y de alguna manera, invisibilizar lo que significó esa gesta épica y heroica del 5 de octubre”, añadió.

El día anterior, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, comentó que “para nosotros es muy importante lo que se conmemora el 5 de octubre, pero creemos que esa conmemoración más que estarla refrendando en un acto, en el cual no nos hemos puesto de acuerdo, hay que conmemorarlo trabajando”.