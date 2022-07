La polémica entre Kast y Sáez por el consumo de marihuana del diputado RD

José Antonio Kast es uno de los políticos que han impulsado el test de drogas entre sus pares AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 31 de julio 2022 · 12:54 hs

“Me gusta la marihuana y mi pregunta sería… ¿Cuál es el problema?. No veo el inconveniente… No me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado… No busco hacer apología al consumo. No es mi afán. No soy ni Superman, ni el Batman de la cannabis. No me siento en ningún caso un drogadicto".

Esa confesión del diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática encendió el debate en la previa de la votación del proyecto que busca que los parlamentarios se sometan a test de drogas aleatorios y se hagan públicos los resultados.

José Antonio Kast fue uno de los que respondió ante las frases de Sáez. “Un Diputado legislando bajo los efectos de la droga es un riesgo y un Diputado al que le regalan droga es grave peligro. La narcoizquierda es una amenaza para la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter el ex candidato presidencial.

Al respecto, Sáez lanzó palabras contra Kast. “No legislo bajo los efectos de ninguna droga. Además asisto a mi trabajo, no difundo fake news ni discursos de odio, no tengo negocios en paraísos fiscales y no me niego a transparentar mis cuentas bancarias”, sostuvo el diputado RD para luego extender su versión ante los comentarios de los usuarios de redes sociales.

“En mi Instagram puede revisar todas mis intervenciones, si las miras te darás cuenta de que soy 100% profesional para cumplir con mi trabajo, quizá no comparta mis ideas, pero le puedo garantizar que me comporto con integridad”, fue uno de sus posteos.