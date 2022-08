La razones del Servel para mantener a detenidos desparecidos en el padrón electoral

Desde la institución también explicaron que es posible que existan casos de personas fallecidas que figuren en el padrón porque este fue hecho el 1 de mayo. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

18 de agosto 2022

El pasado 6 de agosto, el diputado republicano Cristián Araya ofició al Servicio Electoral (Servel) para que entregaran en número de detenidos desaparecidos que se encuentran contemplados en el padrón de cara al plebiscito de salida por la nueva Constitución.

Alfredo Joignant, director del Servel, explicó que esto se realiza por mandato de una a una ley vigente desde el 2021, en el cual, en un acto de memoria, el organismo contempla en los cuadernillos de las mesas a las personas ausentes por desaparición forzosa bajo el régimen de Augusto Pinochet. De hecho, no se incluye la lista de todos los DD.DD. sino que son cerca de 800, puesto que son los que sus familias no han declarado muertos por el concepto de muerte presunta. De hecho, esta no es la primera elección en que el Servel utiliza el nombre de las víctimas en sus registros.

Acusaciones sin pruebas desde Republicanos

Esta es una de varias interpelaciones que han realizado desde el Partido Republicano en las últimas semanas al Servel, desde la acusación del cantante Alberto Plaza de que estas personas servirían para cometer fraude electoral a favor del Apruebo por medio de un tuit (ahora borrado), a la más reciente acusación de Gonzalo de la Carrera (Ind-Republicano) de que personas fallecidas se cuentan entre los habilitados para votar.

Sobre lo último, el Servel explicó que si aparecen personas presuntamente fallecidas en sus registros se debe a que ellos no reciben registro de defunciones, sino que es una tarea que corresponde al Registro Civil, organismo con el cual coordinan para realizar el padrón, por lo que puede ocurrir que una persona fallezca luego de que se haya realizado el registro.

“Las personas fallecidas son sacadas del Registro Electoral y no figuran en los padrones cuando el Registro Civil da cuenta a Servel, en tiempo y forma, de las defunciones ocurridas. Para la elaboración del padrón del Plebiscito Constitucional se pudo solicitar cambios hasta el 1 de mayo”, explicaron desde la institución. Sin embargo, aseguraron que de ninguna forma esto puede afectar la credibilidad del padrón.