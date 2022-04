La red familiar de la diputada Claudia Mix en el gobierno

La diputada Claudia Mix se llenó de críticas en Comunes por intervenir a favor de sus familiares. AGENCIA UNO/ARCHIVO

17 de Abril 2022

Días complejos vive el partido Comunes del Frente Amplio luego que un grupo de militantes acusó en una carta formal dirigida a su directiva que la diputada Claudia Mix intervino a favor de la llegada de su pareja, Gerardo Flores, al gobierno, donde ocupa el cargo de seremi del Deporte de la Región de O'Higgins.

Según reclamaron, Gerardo Flores trabajó en Maipú durante la gestión del ex alcalde Alberto Undurraga (DC), actualmente es pareja de la diputada Claudia Mix, y además, los militantes de Comunes no lo conocerían porque “no ha participado del partido ni de nuestra coalición en la región”.

Posteriormente, la directiva nacional de Comunes contestó con un correo electrónico, donde expresó que Gerardo Flores “fue propuesto por compañeros de militancia”.

Mix, en tanto, aseguró que tras las acusaciones está la “desesperación de parte de quienes hoy día están fuera del espacio político”. Eso sí, su entorno confirmó a EL DÍNAMO que mantiene una relación sentimental con el seremi del Deporte de O'Higgins desde hace años, lo que es de conocimiento público en Comunes.

Sin embargo, la red familiar de la diputada Claudia Mix al interior del Gobierno va más allá del nombramiento de Gerardo Flores, pues, ocupan puestos de importancia en la administración de Gabriel Boric parientes directos de ella y miembros de su círculo de confianza que creó después de ser electa como diputada por el distrito 8 en 2017.

Hermana de Mix asumió como seremi de Culturas en Valparaíso

Otro ingrediente que se agregó a la polémica por la red familiar de Claudia Mix en La Moneda, fue el nombramiento de su hermana, Patricia Mix, quien se convirtió en la seremi de Culturas de la Región de Valparaíso.

Desde el organismo, confirmaron su nombramiento y explicaron que Patricia Mix es una destacada “narradora oral, gestora cultural y educadora comunitaria, de amplia trayectoria en el mundo cultural de la Región de Valparaíso”.

Patricia Mix, descartó que su llegada al gobierno sea una muestra de nepotismo, ya que, este concepto, “tiene que ver con la instalación de familias o de grupos de poder que lo que buscan es facilitar, a través de los canales del Estado, los negocios que la familia tiene”, y eso no habría pasado en su caso.

Ex asesora en el Congreso de Mix recibió a su hijo

El hijo de la legisladora y ex secretario general de Poder Ciudadano, Ariel Jara Mix, también recaló en el gobierno, específicamente, en la Delegación Presidencial Provincial de Talagante en la Región Metropolitana.

Según confirmó EL DÍNAMO con fuentes dentro del Ministerio del Interior, de donde dependen las delegaciones presidenciales, Jara Mix lidera el equipo de comunicaciones de la delegada presidencial provincial de Talagante y ex vocera de Ukamau Peñaflor, Stephanie Duarte.

Además de ser conocida por un video donde se le ve incitando a vecinos para que se unieran a una barricada en medio del estallido social, Duarte mantiene una larga relación con la diputada Claudia Mix.

Según consta en el sitio web de la Cámara de Diputados, la ex vocera de Ukamau Peñaflor y trabajadora social de profesión trabajó para Claudia Mix en el Congreso hasta febrero del 2022 por una remuneración mensual de $910 mil.

Redes de Mix en Comunes complican elección interna

Recientemente, concejales, consejeros nacionales y militantes de Comunes redactaron una nueva carta donde denunciaron "irregularidades y falta de transparencia" en las elecciones internas que realizará la tienda el próximo 8 de mayo, cuando se enfrenten la lista “Unidxs” de Marco Velarde y “En la calle somos más” de Gonzalo Montoya.

Según acusaron, el comicio tiene vicios porque la diputada Claudia Mix, quien es candidata al Consejo Político de Comunes, tiene un familiar directo en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) del partido.

“Quienes firmamos esta carta nos vemos en la obligación de poner una alerta democrática, cuando nos hemos enterado que quien preside el Tricel es familiar directo de la actual diputada Claudia Mix”, detallaron los militantes, sin dar el nombre de esta persona.

En conversación con EL DÍNAMO, fuentes al interior de Comunes acusaron que se trata de la nuera de Claudia Mix, Sara Sánchez, quien mantiene una larga relación sentimental con el hijo de la diputada, Ariel Jara Mix.

Sin embargo, este no es el único nexo de Claudia Mix que genera resquemores en parte de la militancia de Comunes.

De acuerdo al portal de transparencia activa de la tienda, la actual presidenta del Tribunal Supremo de Comunes, Amaranta Tapia, trabajó durante principios del 2021 como asesora de Mix en la Cámara de Diputados.

EL DÍNAMO se contactó con la diputada Claudia Mix para obtener su versión respecto a la red que mantiene en el gobierno y Comunes, sin embargo, la legisladora no quiso referirse al tema.