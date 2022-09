La respuesta de Ricardo Lagos al embajador chileno en España por sus críticas a los "30 años"

El ex presidente Ricardo Lagos respondió a los dichos del embajador de Chile en España, Javier Velasco. AGENCIA UNO/EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA/ARCHIVO

26 de septiembre 2022

Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile (2000-2006), respondió a las polémicas declaraciones del embajador chileno en España, Javier Velasco, quien señaló que en los 30 años de gobiernos posteriores a la dictadura se profundizó la desigualdad, lo que gatilló el estallido social del 18 de octubre de 2019.

El diplomático, quien es cercano al presidente Gabriel Boric, emitió sus dichos durante la semana pasada en un foro en Madrid, donde también participó Pablo Iglesias, el fundador del partido español Podemos.

El militante de Convergencia Social (CS) manifestó que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”.

Los dichos de Velasco generaron incomodidad en el mundo de la ex Concertación y especialmente en el Socialismo Democrático, pacto que actualmente respalda al gobierno en conjunto con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC).

Boric, en tanto, defendió al embajador en España y cuestionó a la prensa, ya que según él “se busca le peor versión posible de una cuña en específico, para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo”.

La respuesta de Ricardo Lagos

El ex presidente Lagos habló sobre las declaraciones de Javier Velasco, considerando que en sus dichos hubo falta de “fundamentos”.

En declaraciones a la agencia EFE, el ex jefe de Estado planteó que el embajador "no conoce lo números" socioeconómicos de esta etapa de la historia, distinguiendo los primeros 20 años de los siguientes 10 de la transición a la democracia.

De acuerdo al fundador del PPD, el ingreso per cápita de Chile subió de los cerca de 10.000 dólares a 22.000. "No conozco país latinoamericano con ese aumento de ingreso per cápita", afirmó.

Tras esto, Lagos aludió al índice de Gini, que mide cuánto es el diferencial que hay en la distribución de ingresos. “Esperemos que este señor (Velasco) sepa lo que es el índice de Gini”, acotó.

Según el ex presidente, durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), este parámetro se mantuvo “estable”, a pesar de un "gran crecimiento económico", mientras que en la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) el impacto fue "negativo" porque las principales inversiones que se permitieron fueron en la gran minería del cobre.

“Al comenzar mi gobierno, me doy cuenta de que aumentando el ingreso per cápita no era suficiente para disminuir la pobreza y hubo que hacer un política especial; desafío al señor embajador de Chile (en España) a que me desmienta, el índice de Gini con más rápida caída tuvo lugar en los seis años que yo fui presidente de Chile y que, por favor, se informe bien”, añadió.

El ex gobernante llamó a Velasco a que "no repita eslóganes, los problemas empezaron en los últimos diez años", apuntando a que la disminución de la capacidad de crecimiento se viene arrastrando al menos desde el primer gobierno de Sebastián Piñera.