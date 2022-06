La visión de Jon Lee Anderson sobre Boric: atrapado entre sus aliados y opositores

Gabriel Boric fue entrevistado por Jon Lee Anderson para la revista The New Yorker. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 08 de junio 2022 · 11:43 hs

El escritor y periodista estadounidense Jon Lee Anderson, una de las firmas más importantes de la revista New Yorker, realizó un crítico análisis al inicio del gobierno de Gabriel Boric y su rol en el desempeño de la izquierda en Latinoamérica.

Anderson, quien estuvo en Chile a fines del 2021 para conocer y entrevistar a Boric tras el triunfo en segunda vuelta, afirma que el gobierno del ex dirigente estudiantil conduce a Chile a un cambio radical respecto a lo que ha sido la historia política y social de Chile.

“Gabriel Boric promete un cambio social radical. En una nación de extremos políticos enfrentados, deberá vender su visión no solo a sus oponentes sino también a sus aliados”, afirma el escritor en su reportaje titulado "¿Puede el joven presidente de Chile reimaginar la izquierda latinoamericana?".

Jon Lee Anderson es un referente del periodismo norteamericano y especialista en política internacional. Su especialidad es latinoamérica. Es autor de libros como Zona de Guerra, Che Guevara: Una Vida Revolucionaria y Al Interior de la Liga, en el que relata la campaña anticomunista de Estados Unidos en Latinoamérica.

Lee Anderson anuncia que los desafíos planteados por Gabriel Boric son complicados porque requieren cambios radicales al sistema político. El periodista apunta al nuevo sistema nacional de atención médica, las pensiones subsidiadas con los impuestos de los chilenos y la eliminación de la deuda estudiantil.

"Aliviaría la pobreza creando medio millón de nuevos puestos de trabajo, financiando sus propuestas aumentando los impuestos a las corporaciones mineras. Adoptó un eslogan que sonaba revolucionario: Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba", consigna Anderson sobre el slogan con que Boric realizó su campaña presidencial en tándem con el Partido Comunista, su principal aliado para llegar a la presidencia y administrar el gobierno.

“En el cargo, Boric enfrenta enormes desafíos. Su partido y sus socios de coalición son minoría en el Parlamento, y para aprobar cualquier ley tendrá que negociar acuerdos con sus rivales políticos. Su propia coalición, Apruebo Dignidad, está dividida por disputas internas, especialmente entre sus aliados políticos más cercanos y el Partido Comunista“, apunta Anderson.

El vaticinio sobre la visita de Boric a EE.UU.

El periodista vaticinó que la visita de Boric a Estados Unidos, en el marco de la Cumbre de las Américas, sería complicada, en especial porque había llegado al poder en Chile con una coalición de izquierda "incluía al Partido Comunista de Chile, que tiende a considerar a Estados Unidos como un agresor imperialista”.

El reportero no estuvo lejos de su pronóstico, puesto que Boric no se desacopló del discurso anti imperialista y ante estudiante canadienses culpó a Estados Unidos por los problemas de Latinoamérica y Chile. "Nuestra historia (de Chile) es de lucha por construir un futuro propio. Ha sido difícil para nosotros, y la mayoría de los países latinoamericanos, debido a EEUU. No solo por EEUU pero es una de las razones principales", apuntó el mandatario.

A su llegada a Los Angeles (California) criticó a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, por excluir de la Cumbre de las Américas a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Lamentamos que nuestro anfitrión haya optado por la política de exclusión", comentó el mandatario sobre la decisión de la Casa Blanca de no invitar a las dictaduras latinoamericanas porque violan la cláusula de democrática de la Cumbre de las Américas.