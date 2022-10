Lagos Weber exige disculpas de Giorgio Jackson por tuits en contra de Carabineros

El senador del PPD también acusó a Jackson de doble estándar y "usar la vara chica" para medir sus acciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Aldo Lingua 17 de octubre 2022 · 16:40 hs

Luego de que la semana pasada reflotaran varios tuits de autoridades de gobierno en contra de Carabineros, en el contexto del estallido social, el senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, hizo un llamado a ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y el resto de las autoridades implicadas a pedir disculpas públicas por sus comentarios.

“Aquí hay tuits muy fuertes, que por lo demás no corresponden a los cargos de personas en calidad de autoridad, ex diputados y diputadas. Creo que esas expresiones fueron muy duras hacia Carabineros y yo pediría que pidan disculpas formales”, dijo el senador del PPD.

En la misma línea, Lagos Weber criticó el doble estándar que, a su juicio, Jackson estaría utilizando para justificar los comentarios de ese entonces. “No basta decir, como dijo el ministro Jackson el fin de semana, que hay que leer esos tuits en el contexto de la realidad nacional. No me parece. Él ya nos señaló que tenía valores distintos a muchos de nosotros y rechacé profundamente esa superioridad”, aseveró Lagos Weber.

“Pero resulta que ahora tiene dos varas. Una vara con la que juzgó a toda la transición chilena y 30 años de Chile, juzgando que estaba todo pésimo. Y cuando uno le explica las limitaciones: que no teníamos mayoría en el Parlamento, que teníamos una Constitución con leyes de amarre, que teníamos quórums exagerados, senadores designados; todo ese contexto no le valía a Giorgio Jackson, pero ahora que hay que juzgar sus tuits hay que ponerlo en el contexto. Con la vara chica se mide él y con la otra a los demás”, acusó el senador.

Por lo mismo, el senador del PPD aseveró que Jackson debería pedir disculpas públicas “o mantener sus tuits. Porque no basta con borrarlos”, afirmó. “Que diga que está arrepentido, que no procede para generar un clima favorable para nuestras instituciones”, finalizó.