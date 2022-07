Lagos Weber propone acuerdo similar al del 15-N para definir "qué vamos a hacer" si gana el Rechazo

El senador del PPD se mostró desconfiado de la palabra de personeros de Chile Vamos cuando hablan de "Rechazar para reformar". AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 08 de julio 2022 · 12:30 hs

A menos de dos meses del Plebiscito de Salida, son varios los políticos que están viendo los posibles escenarios que se pueden dar si se impone el Rechazo. Si bien Chile Vamos a manifestado la opción de “Rechazar para reformar”, es decir, desechar el proyecto constitucional en favor de enmiendas a la actual Constitución; varios opositores se han mostrado escépticos respecto de la postura.

Uno de ellos es Ricardo Lagos Weber (PPD) quien dijo que no le bastaba con que digan rechazar para reformar. “Yo le he preguntado a colegas de derecha en el Congreso dónde pondrán el énfasis para las reformas”, afirmó. "La derecha está al debe en estos temas, porque cuando ellos me dicen, y perdón, llevan dos meses hablando que hay que rechazar para reformar, yo pregunto, ¿qué reformas han propuesto a la actual Constitución del '80?, ¿han dicho algo sobre paridad de género o pueblos originarios?".

Es por eso que llamó a crear un consenso similar al que se dio el 15 de noviembre, cuando, tras el estallido social, el mundo político se puso de acuerdo en crear el plebiscito que desembocó en la creación de la Convención Constitucional.

“Si eso pudiera quedarse comprometido de alguna forma. Primero, que cada uno diga lo que quiere hacer. Nosotros tenemos una propuesta, no sé qué otros más del apruebo tienen propuestas para hacer modificaciones, y quiero ver lo mismo de la derecha. Y después vemos si hay espacio para un entendimiento político en esta materia, un entendimiento político grande, el 15 de noviembre fue un entendimiento político”, dijo Lagos Weber.

El senador del Partido por la Democracia aseveró que existe una justa desconfianza de los sectores de centro izquierda al actuar de los partidos de Chile Vamos, porque considera que no se han mostrado antes como fuerzas dispuestas a hacer reformas a la actual constitución.

“Hoy día, ellos tienen la obligación de ponerle carne a su reforma de rechazar para reformar; no lo han hecho”, afirmó.