Lagos Weber y 'asesor fantasma' que cargó combustible: "Es un trabajador de servicentro. No lo conozco"

Por: Cristián Meza 29 de noviembre 2022 · 18:46 hs

El senador PPD Ricardo Lagos Weber salió al paso del reportaje sobre mal uso de las tarjetas parlamentarias para la carga de combustible, donde se daba cuenta que en junio de 2019 se realizó una carga de bencina asociada a su RUT.

Al respecto, Lagos Weber explicó que no conoce ni tiene vínculo alguno con la persona mencionada en el reportaje, trabajador que fue identificado como funcionario de un servicentro en el sector de Laguna Carén, en la Ruta 68, descartando a su vez, un uso indebido de la tarjeta.

Consultado por los medios de comunicación, el parlamentario señaló este martes en el Senado, que “Ciper Chile sacó un reportaje en el cual se menciona la carga de combustible de un día específico de junio de 2019, y que se atribuye a un nombre. No conozco a la persona que sale mencionada en el reportaje. En segundo lugar, y más importante, puedo confirmar que esa persona que aparece mencionada trabaja hace más de cinco años en el servicentro de Laguna Carén, en la Ruta 68, que aparece mencionado en el reportaje de Ciper Chile, y en consecuencia, no hay nada indebido a lo que me pueda referir en esta materia”.

El senador Ricardo Lagos Weber reconoció que “no conozco personalmente al bombero, pero sé que esa persona trabaja en esa empresa; en la ruta 68, Shell de Laguna Carén hace muchos años, es un trabajador. Muy probablemente pueda tratarse de lo que usted señala; si dice que es un error, yo no tengo antecedentes, pero eso es lo que hay y yo espero que se pueda aclarar por parte de Ciper Chile, este tema”, agregó.

Según Lagos Weber, “yo puedo hablar por el caso particular de una carga de combustible de junio de 2019, por una persona que no conozco. Se le mencionó eso a Ciper Chile, hoy día puedo confirmar con toda tranquilidad, que esa persona trabaja en un servicentro de Shell en la ruta 68, y si hay que hacer revisión de procedimiento, o revisar qué fue lo que ocurrió, no es de mi resorte; lo concreto, es que yo no he hecho nada indebido en esto, y lo importante ahora, es que esto Ciper también pueda aclararlo”.