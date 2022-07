Lagos se defiende de las críticas por su postura ante el plebiscito y desliza voto en blanco

El ex mandatario afirmó que hay "distintas opciones" para expresarse ante el plebiscito. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 07 de julio 2022 · 16:45 hs

El ex presidente Ricardo Lagos defendió su indefinición pública ante el plebiscito de salida, deslizando incluso la posibilidad del voto en blanco frente al proceso del próximo 4 de septiembre, que enfrentará al Apruebo con el Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

En una entrevista a La Tercera, el ex mandatario profundizó en las razones para no inclinarse inmediatamente por el Apruebo, reiterando que cualquiera sea la opción ganadora se deberá avanzar en reformas para lograr un texto que concite mayor consenso.

“Me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”, expresó.

Ante las críticas por su indefinición, el ex jefe de Estado aseguró que dándola a conocer “lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

“Hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas”, añadió.

Al ser consultado directamente por la posibilidad de marcar en blanco, el ex líder de la Concertación expresó que “nadie le obliga a marcar el voto a usted”.

El proceso “partisano”

El ex presidente Ricardo Lagos entregó además su mirada crítica sobre el proceso, precisando que “acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el presidente Boric”.

La postura del fundador del PPD sobre el plebiscito provocó desazón en el Socialismo Democrático, alianza que se inclinó directamente por el Apruebo. El secretario general del PS, Camilo Escalona, señaló que el ex gobernante “se equivocó” y que sus palabras “causaron un daño” a la posición favorable al texto de la Convención.