Las 20 promesas que realizó Boric en La Araucanía y los reparos a las medidas de seguridad anunciadas

El presidente Gabriel Boric llegó a La Araucanía, en medio de cortes de la Ruta 5 Sur y la quema de una escuela rural en la comuna de Curacautín.

Por: Carlos Saldivia 11 de noviembre 2022 · 14:46 hs

El presidente de la República, Gabriel Boric, en su primera gira a La Araucanía, anunció 18 medidas concretas y otras dos que estudiará para mejorar la inseguridad en la zona, entre las que se incluyen mejoras en la dotación de carabineros, equipamiento, combate al robo de madera, control de armas y otras de apoyo social a las víctimas de las zonas del conflicto mapuche.

Sin embargo, efectivos de la zona advierten que los anuncios presidenciales en seguridad presentan “letra chica” y que poco aportarían al combate de actividades violentas o consideradas terroristas que efectúan las organizaciones de resistencia territorial mapuche (ORT) en La Araucanía.

El mandatario, luego de reunirse con el gobernador de la zona, Luciano Rivas, y el delegado presidencial, José Montalva, dio cuenta de la batería de medidas que el Gobierno ha impulsado y se comprometió con otras.

Entre las medidas más comentadas por parlamentarios de la zona destacaron la implementación de un plan contra el crimen organizado en la región, focalizado en perseguir el robo de madera, control de armas y seguridad agroalimentaria.

No obstante, en Carabineros los anuncios presidenciales fueron recibidos con cierta decepción. Ello, porque, según explicaron efectivos policiales a EL DÍNAMO, los aumentos de la dotación policial estival son procedimientos regulares que ya se contemplaban y que el refuerzo de efectivos no es para los equipos de ZACOP (Zona de La Araucanía de Control de Orden Público), sino que para delitos comunes de los servicios normales de orden y seguridad.

Según explican a EL DÍNAMO oficiales de la zona roja de Temuco, son los efectivos de Control de Orden Público los que se enfrentan a encapuchados que cortan rutas o realizan atentados incendiarios en la zona, mientras que los de orden y seguridad cumplen funciones policiales habituales. Un oficial de la zona aseguró que la medida se compara con aumentar la dotación en Ñuñoa o Viña del Mar, pero sin vehículos blindados y equipos para enfrentar tiros de fusil.

Las 20 medidas anunciadas por el presidente Boric

1. Nuevos centros de apoyo a víctimas

“La apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas y hemos convenido (…) nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo y que forma parte del Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural. Vamos a abrir un nuevo centro en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío”, señaló el Mandatario.

2. Plan Nacional Contra el Crimen Organizado

"La implementación del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado en la región de La Araucanía concentra un cuarto del presupuesto que estamos destinando a nivel nacional, por lo tanto, estamos poniendo prioridad en la región. (…) Vamos a priorizar tres tipos de delitos, con líneas de acción concretas. En materia de robo de madera, en fiscalización de armas y muy importante, y así ́ me lo han planteado también los parlamentarios, en seguridad agroalimentaria”, afirmó el jefe de Estado.

Según explicó Boric, se realizarán actividades de prevención, control y reducción de robo de madera, y se va a disponer de una brigada de televigilancia móvil.

“Vamos a tener procedimientos policiales en diferentes fases de la cadena de producción y venta, para detener individuos e incautar maquinarias y equipamiento para delinquir. Vamos a monitorear y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas a este delito y una comunicación continua de su avance a la mesa público-privada de robo de madera”, agregó Boric.

3. Coordinación en fiscalización de armamento

En fiscalización de armas, el Gobierno se comprometió a tener un trabajo coordinado entre Dirección General de Movilización Nacional, Directemar, Aduanas y policías. “Destaco en ello, el aumento de fiscalización en muelles, puertos y playas de la carga que se transporta en buques. La detección de tráfico de armas a bordo de embarcaciones menores de pesca artesanal”, dijo el mandatario.

Y añadió: “Vamos a aumentar en un 20% el control y fiscalización de elementos sometidos al control de Ley de Armas en particular en Temuco, Loncoche, Lautaro, Angol y Victoria”.

7. Detectar y georreferenciar puntos de producción y rutas agroalimentarias con historial de denuncias

8. Mesa de Trabajo Intersectorial Agroalimentaria

Boric se comprometió a constituir una Mesa de Trabajo Intersectorial con miembros de la cadena de producción agroalimentaria, que según indicó es una solicitud que nos han hecho gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura, que implemente medidas para disminuir ocurrencia y consecuencias de delitos.

9. Recuperar Capitán Pastene

Capitán Pastene es un pequeño poblado de 3.000 habitantes de La Araucanía, ubicada a 120 km de Temuco y a 10 del centro de Lumaco. La ruta para llegar está rodeada de bosques, algunos quemados, con banderas chilenas, italianas y de la CAM.

Es una zona emblemática de la violencia en la zona roja por estar en los límites con la comuna de Arauco lo que permite que por los caminos interiores se puede llegar a la zona de Lleu Lleu y Tirúa, donde operan las ORT. En agosto se registró el segundo ataque armado de encapuchados a la Tenencia Capitán Pastene.

Lugareños afirmaron a EL DÍNAMO que es tierra controlada por la WAM y la CAM, que en 2021 hubo 20 atentados y que este año recuerdan 12, pero que podrían ser más de 20. Los profesores de la Escuela Básica República de Italia no quieren asistir a atender a 300 alumnos por miedo, y porque han visto que una decena de casas patrimoniales ha sido quemada y a diario se oyen tiros de ametralladoras, a pesar de que efectivos militares controlan uno de los caminos principales al poblado.

“Vamos a recuperar espacios públicos que han sido tomados. Para dar sólo un ejemplo, me han mencionado la situación crítica de Capitán Pastene. Vamos a recuperar Capitán Pastene de la delincuencia y en eso pueden contar con todo el compromiso de este Gobierno”, aseguró Boric.

10. Instalar 36 puntos de cámaras CCTV

Según explicó el gobernante, en el marco del Plan Contra el Crimen Organizado “estamos disponiendo de 20.929 millones de pesos para mejorar la vigilancia en la Ruta 5 Sur y sus caminos aledaños, esto permitirá un control permanente de Carabineros en zonas prioritarias. En el Tramo Temuco-Río Bueno (que une a La Araucanía con Los Ríos), vamos a instalar 36 puntos de cámaras CCTV que incluyen 36 cámaras normales, 20 cámaras térmicas, 519 luminarias dobles y 37 lectores de placas patentes en peajes. Y el monto de inversión de esto es de 11.227 millones de pesos más IVA. En el Tramo Collipulli-Temuco, vamos a instalar 31 nuevos puntos de CCTV que incluye 31 cámaras normales, 22 cámaras térmicas, 439 luminarias dobles y 53 lectores de placa patente en peajes. El monto de esta inversión es de 9.702 millones de pesos más IVA”.

11. Arreglo de retenes

Según se indicó ayer, en la región de La Araucanía el Gobierno mantiene siete proyectos de inversión en infraestructura policial para reponer retenes y conservar cuarteles; tres de ellos son de Carabineros: dos en Carahue y uno en Ercilla y cuatro de la PDI en Villarrica, Angol, Temuco y Traiguén.

“Estamos asignando 7 furgones Z que tienen calabozos para trasladar detenidos en Cunco, Carahue, Temuco, Nueva Imperial, Ercilla, Traiguén y Angol. Y, además, estamos reponiendo 33 vehículos, 16 furgones y 17 radiopatrullas, en 15 comunas de la región. Esto va a permitir que 53 cuarteles policiales de La Araucanía, que corresponden a 23 comunas, tengan sus vehículos policiales 100% operativos”, aseguró Boric.

12. Reforzamiento de la presencia policial

Boric manifestó que se dispondría en materia de Carabineros un plan para “reforzar la presencia policial en Caburga, en Licanray, en Villarrica, en Pucón, en Icalma y en Puerto Saavedra durante la temporada estival 2022-2023. Y en enero 2023 vamos a aumentar en un 93% el personal de Carabineros respecto al periodo anterior. En febrero del 2023 vamos a aumentar en 170% el personal de Carabineros respecto al periodo anterior”.

“Y, además, vamos a crear un Retén Temporal en Caburgua y se elevará el reten de Licanray a Tenencia Temporal”, agregó Boric.

13. Plan Itrofill Rupü

El presidente señaló que en La Araucanía “estamos lanzando el Plan Itrofill Rupü, Infraestructura para el Buen Vivir para 2023. Este Plan dota de infraestructura a las comunidades indígenas y rurales mediante servicios adecuados para brindar cobertura, disponibilidad y acceso a los habitantes de los territorios regionales. El Presupuesto 2023 trae consigo una inversión de más de 348 mil millones de pesos, lo que es un 150% más de lo que se invirtió en 2022, el 2022 se invirtieron 139 mil millones, ahora vamos a invertir 348 mil. La inversión proyectada triplica el promedio que hubo de inversión entre el 2012 y 2023”.

14. Agua Potable Rural

Boric señaló que en materia de agua potable rural, en 2023 el Gobierno va a “construir 3.989 arranques de agua potable, con aumento del 5% en la cobertura y, además, entrarán en diseño 15.786 arranques que se ejecutarán en 2024”.

“En el resto de Chile no se sabe, en La Araucanía hay 47 postas rurales sin agua potable, eso no puede ser. Durante nuestro mandato me comprometo a que ninguna posta rural no va a contar con este servicio básico y no solamente las postas rurales, sino también las escuelas, hay muchas escuelas que hoy día no cuentan con agua potable. Durante nuestro mandato todas las escuelas rurales y postas rurales tienen que contar con este servicio básico”, prometió el presidente.

15. Ejecución de 1.548 km. de conservación y mejoramiento de caminos para mejorar la conectividad

16. La construcción de 5 nuevos mercados en las comunas de Loncoche, Ercilla, Victoria, Traiguén y Gorbea, y Terminar la reconstrucción del mercado de Temuco el primer trimestre de 2023

17. Terminar la construcción del Hospital Doctor Óscar Hernández Escobar, en Curacautín que se encuentra paralizado con un 55% de avance producto de la quiebra de la Constructora Claro Vicuña.

18. Centros multipropósitos en Lonquimay y Padre Las Casas, con plazo para el primer trimestre de 2023

19. El estudio de factibilidad de un centro oncológico en La Araucanía

20. El estudio de exención de contribuciones en predios tomados

“Esto lo tenemos que estudiar, hay que ser serios en esto, pero quiero que sepan que lo tomamos para avanzar en un centro oncológico para la Región de La Araucanía. O potenciar los APR acá ́ en la región. O el caso de poder revisar el proyecto para que los predios que han sido víctimas de tomas no tengan que pagar contribuciones, que también lo estamos revisando”, aseguró el presidente Boric.