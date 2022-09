Las actividades en Nueva York a las que asistirá Irina Karamanos

Irina Karamanos, directora de Coordinación Sociocultural de la Presidencia, también tiene una agenda de actividades Nueva York. En la ONU escuchó atenta el discurso de Boric. AGENCIA UNO.

Por: Carlos Saldivia 21 de septiembre 2022 · 09:46 hs

“Le llaman la mujer detrás del presidente, es decidida, sobria”, sostiene un asesor que la conoce. Irina Karamanos, la primera dama de la nación, bajó con discreción y elegancia del avión presidencial en la losa del John F. Kennedy International Airport, esta vez levemente más atrás de su pareja, el presidente Gabriel Boric. No de la mano, como lo hizo en la escalinata en Colombia, en agosto, en el cambio de mando de Gustavo Petro.

“Gracias”, dijo a la tripulación al bajar. Ella llevaba una pequeña mochila de cuero; él, un gigantesco dossier con discursos presidenciales de Chile desde 1946 a la fecha y un grueso abrigo.

Comentan diplomáticos que la directora de Coordinación Sociocultural de la Presidencia -nombre oficial de su cargo, que prefiere al de primer dama- saludó y conversó distendidamente con el agregado militar y de defensa en la Misión Permanente de Chile ante Naciones Unidas, el coronel Claudio Mardones, y con el agregado aéreo, el coronel Guillermo Pino.

Fue cerca de las 08.30 horas de Chile, cuando el presidente Gabriel Boric y su delegación, que incluye a los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Defensa, Maya Fernández; de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y de Educación, Marco Antonio Ávila, salieron desde el céntrico Hotel Westin. Casi juntos, con una discreta escolta de Carabineros, caminaron cerca de seis cuadras por la 42 street y sus aledañas calles hasta la sede del edificio de las Naciones Unidas.

Desde Nueva York comentan queIrina Karamanos no se unió a la comitiva y siguió atenta el primer discurso del mandatario ante la Asamblea General de la ONU. Desde Nueva York y desde La Moneda confirman que esperó en uno de los cuatro salones donde los chilenos vieron al mandatario. Y posteriormente “le comunicó al presidente su análisis”, dicen sus cercanos.

La agenda de Irina Karamanos en Nueva York

Políglota en seis idiomas y egresada de una universidad alemana, Irina Karamanos también tiene una agenda de actividades en función de su cargo en Nueva York.

Entre las primeras actividades de la ex encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social y antropóloga de Heidelberg, se destaca la de este miércoles 21.

Se trata de una participación, junto a otras mujeres de la delegación, en el encuentro académico sobre el Ciclo Político Latinoamericano en The New School of Nueva York, una universidad con un alto perfil humanista situada en el barrio Greenwich Village, en Manhattan. Se trata de un foro sobre los procesos de transformación en política institucional en la región.

Hasta ahora, se espera que también asista a la ceremonia de homenaje al presidente Salvador Allende, que encabezará Boric, junto con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, por el 50 aniversario del emblemático discurso que pronunció Salvador Allende en 1972 durante la Asamblea General de la ONU. La ceremonia tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Nueva York, según confirmó La Moneda.

No está claro aún si también acompañaría durante la noche a una recepción a cargo del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.