Las conclusiones del encuentro entre Ricardo Lagos y la cúpula de Renovación Nacional

El ex presidente de la República Ricardo Lagos se saluda con Francisco Chahuán, timonel de Renovación Nacional.

Por: Luis Rivera 12 de septiembre 2022 · 17:13 hs

La directiva de Renovación Nacional (RN) sostuvo este lunes una reunión con el ex presidente de la República, Ricardo Lagos, a fin de abordar los próximos pasos que se darán en el marco de un nuevo proceso constitucional, después del amplio triunfo del Rechazo en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.

La cita se produjo por expresa petición de la cúpula RN, que busca que el otrora mandatario tenga un rol activo asesorando a una nueva instancia constituyente, para la cual ya existe consenso político. En ese sentido, Lagos se mostró abierto a participar y enfatizó en que deben trazarse acuerdos mínimos para iniciar el trabajo de esta eventual segunda convención constituyente.

“Una Constitución es una cosa simple: cuáles son las reglas por las cuales los chilenos estamos de acuerdo para poder encontrar coincidencias civilizadas en un sistema democrático. Lo que se busca, por tanto, son normas, reglas. Y eso, me parece, estamos en condiciones de hacerlo y hacerlo bien”, expresó tras el encuentro que se sostuvo en las dependencias de su fundación Democracia y Desarrollo en Providencia.

“Hay que hacer un borrador con los puntos de encuentro, de manera que haya cierto material preparado antes de la instalación de quienes resulten elegidos para una nueva convención”, añadió el ex mandatario. “Mientras se hace la elección de los nuevos convencionales se debe trabajar en ese borrador. Después viene la elección y, finalmente, es importante que esto se pueda hacer en un período breve”, enfatizó.

En ese sentido, el también ex ministro afirmó que, tras los dos años que ya se ha discutido el nuevo texto constitucional, “se puede plantear que en un período de seis meses pueda haber una respuesta definitiva”, acotó.

“El decano de los ex presidentes”

En Renovación Nacional no titubearon para ensalzar la figura del ex presidente después del encuentro. “Todos los ex mandatarios tendrán un rol que jugar, pero no cabe duda de que Ricardo Lagos es el decano de los ex presidentes”, comentó Francisco Chahuán, presidente de este partido de centroderecha, quien ha indicado que le atrae la propuesta constitucional de Michelle Bachelet.

“Debe ser clave en este proceso”, apuntó igualmente el senador Chahuán sobre el rol de Lagos en el proceso, convencido también de que éste “tiene que integrar un comité de expertos que sea capaz de arribar a un buen resultado con una buena y nueva Constitución para Chile”. Sobre aquello, Lagos dijo que está “disponible”.