Las diversas reacciones que dejó la carta de la ex presidenta Bachelet por el Apruebo

Por: Aldo Lingua 23 de julio 2022 · 18:07 hs

Diversas figuras políticas reaccionaron a la carta de esta mañana de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde reforzó su apoyo a la opción del Apruebo, de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

En la misiva, la mandataria destacó el momento que vive Chile y la importancia de cambiar la Constitución.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció la calidad de la carta con un sencillo mensaje: “Muy buena carta de la presidenta Bachelet”.

Más efusiva fue la ex vicepresidenta de la Convención Constitucional, Bárbara Sepúlveda, quien tuiteó: “No me avergüenza admitir que me emocioné hasta las lágrimas. Gracias por estas palabras tan claras y precisas, presidenta Michele Bachelet”.

Haciendo referencia al cantante Pablo Milanés, quien ya antes había citado la misma Bachelet, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tuiteó su canción “El breve espacio en que no estás” junto a la carta de la ex mandataria.

El senador comunista por Coquimbo, Daniel Nuñez, destacó el ejemplo que da Bachelet para su coalición y aseguró que el Apruebo "podemos seguir con la senda de las transformaciones sociales”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, mandó un mensaje de apoyo a la presidenta y aseguró que hay que “aprobar para conducir las transformaciones”.

El ex constituyente Marcos Barraza (PC) también destacó la carta y el mensaje de Bachelet de derogar la Constitución de 1980. “Votar Apruebo significa avanzar hacia el futuro y poder estar a la altura de las demandas del pueblo de Chile", consignó.

Quien se mostró crítica del contenido de la misiva fue la líder de la agrupación Amarillos por Chile, Mariana Aylwin, quien cuestionó los dichos de Bachelet, tomando en cuenta que es “alguien que fue Presidente de Chile dos veces”.