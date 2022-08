Las dos hipótesis militares sobre el supuesto ingreso a espacio aéreo argentino de cinco aviones desde Chile

Oficiales británicos en una ceremonia militar efectuada en las Islas Malvinas.

Por: Carlos Saldivia 09 de agosto 2022 · 11:21 hs

“Aviones militares chilenos no fueron. Si es real la denuncia argentina, fueron aviones militares británicos de combate que ingresaron a Chile sin ser detectados por los radares nacionales”, sostiene un general de inteligencia que analiza el incidente internacional.

Esa es una de las dos hipótesis que manejan los especialistas militares que operan los sistemas de radar, y conocen la logística de aeronaves militares, para explicar la denuncia de supuestos vuelos sin permisos de aviones procedentes de Chile por cielo trasandino cuyo destino sería las Islas Malvinas.

La segunda hipótesis, también castrense, a la que aluden en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, es que la irrupción no existió.

“La situación ya la declaró la Cancillería. Señaló que no es efectivo lo que indicaba Argentina (…) Lo conversó la ministra (Antonia) Urrejola con el canciller (Santiago) Cafiero. Creo que esto tiene que ver mucho más con un tema de la opinión pública argentina, que es poner un tema para distraer la atención de la situación política está pasando en Argentina”, señaló a EL DÍNAMO el diputado de la Comisión de Defensa, Tomás de Rementería (IND-PS).

Pilotos del Estado Mayor coinciden con está alternativa como segunda hipótesis.

Aviones de combate, no vuelos comerciales

Según especialistas de la Fuerza Aérea, desde Argentina se indicó que se trataba de aviones que habían ingresado supuestamente desde espacio aéreo de Chile, pero no dijeron que se tratara de aeronaves chilenas, explican.

“En ningún caso habrían sido aviones de Chile. Por las características, vuelos comerciales no eran, se deduce. Primero porque no hay vuelos diarios a Malvinas, y porque si estos ingresaran se envía una señal electrónica automática, un IFF en modo S (Identification Friend or Foe -identificador amigo o enemigo-) que avisa a aeronáutica y se identifica”, explica un oficial militar.

En esta línea, también lo descartó la ministra de Defensa, Maya Fernández, tras dos informes que desde la Fach y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) le habrían llegado. “El antecedente que tenemos y que hemos recabado es que no hay ningún avión chileno, sea militar o civil, con algún sobrevuelo sin autorización por cielo argentino”, afirmó Fernández.

Aviones de combate británicos

“Una figura que se aprecia es que fueran aviones de combate británicos, que ingresaron a espacio aéreo chileno por malas condiciones meteorológicas, a muy baja altura, sin que el radar los detecte, y que al salir ingresaron a Argentina rumbo a Malvinas”, agrega otro especialista castrense.

El oficial de alto rango sostiene que este tipo de vuelo lo hacen aviones británicos permanentemente, a muy baja altura y que aviones militares chilenos no vuelan a las Islas Malvinas.

“En Argentina, sí pueden haber detectado un trazo militar los radares. Se ha identificado que van con frecuencia relevos de aviones y de tripulación que hace el Reino Unido, principalmente para la flota de cazas tipo Eurofighter de la Base Militar Mount Pleasant”, relata un oficial a El DÍNAMO.

De hecho, en enero, el Gobierno de Argentina presentó una queja a Brasil por abastecer siete vuelos militares británicos cuyo destino era las islas Malvinas.

Según explican fuentes militares, los relevos son cambios de aeronaves para realizar mantenimiento, donde arriban aviones y se retiran otros a Reino Unido con escala en la isla Ascensión.

“También arriban para ejercicios militares en la zona. Si es que los captaron fue muy al sur”, indica una fuente de la Fach que analizó el incidente.

La denuncia argentina ocurre a un mes de que se conmemoraron los 40 años del término de la guerra entre Argentina e Inglaterra por las islas, donde murieron 649 argentinos y 255 británicos.