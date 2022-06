Las duras palabras del alcalde Carter contra Boric y el "paseo" de Llaitul por Santiago

Carter criticó que el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) fuera parte de un acto en la capital. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de junio 2022 · 17:05 hs

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, hizo un duro emplazamiento al Presidente Gabriel Boric por su encuentro con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y lo llamó a estar pendiente de la “realidad de la gente común” en Chile.

Y es que el jefe comunal fue entrevistado en Mega por el asalto que sucedió en abril pasado en la comuna, que terminó con un funcionario de Brinks fallecido.

Según Carter, "con estremecimiento, nos hemos dado cuenta de que todavía hay gente que vive en la guerra contra Pinochet, en el enfrentamiento entre civiles contra militares, que hay ex frentistas vinculados al asalto del carro de valores que le costó la vida a una persona hace un par de semanas. Eso nos debe llevar a darnos cuenta de que todavía hay personas que tienen entrenamiento militar, que tienen armas de guerra”.

“Presidente Boric, ese señor no le robó a nadie una 22, un arma de puño. Ese señor estaba con arma de alto calibre proveniente o de tráfico de armas del extranjero o bien desde los barracones de las Fuerzas Armadas, pero no tenía un arma de puño”, puntualizó.

En esta línea, Rodolfo Carter lo instó a que "no se pierda ni un minuto. Menos poesía con Justin Trudeau, más realidad con la gente común y corriente, porque el ex frentista que asesinó al funcionario de Brinks hace un par de semanas no era un ciudadano común y corriente, era un señor con entrenamiento militar como el señor Llaitul que ahora andaba dando conferencias acá en Peñalolén y que el Presidente mientras hace poesía con Justin Trudeau y se toma una cerveza, el señor Llaitul llama a la subversión armada en la ciudad de Santiago”.

Carter criticó que el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) fuera parte de un acto en la capital.

“¿Qué delincuente prófugo de la justicia se permite avanzar casi mil kilómetros hasta la capital de Chile, en la cara del gobierno de Chile, a dar una conferencia de prensa? ¿Se lo decimos en francés o en inglés al Presidente Boric? Es momento de despertar. Lo que le está ocurriendo a Chile requiere medidas inmediatas, menos poesía y más acción”, sentenció.