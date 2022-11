Las explicaciones de la diputada Claudia Mix por el uso de su tarjeta de combustible

La diputada Claudia Mix apareció en el listado de diputados que habrían entregado su tarjeta de combustible a terceros. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 24 de noviembre 2022 · 10:19 hs

La diputada Claudia Mix (Comunes) salió a dar explicaciones por su aparición en un listado de parlamentarios que habrían entregado su tarjeta intransferible de combustible para la carga de personas ajenas a su labor administrativa.

La congresista del Frente Amplio fue mencionada junto con los diputados Cristóbal Urruticoechea (Republicanos) y Viviana Delgado (Partido Ecologista Verde), quienes aparecieron con abultados montos por este concepto.

De acuerdo a un reportaje de Ciper Chile, Catalina Martínez, hija de la diputada Mix, utilizó su pase en cuatro oportunidades. También se detalló que la misma tarjeta fue usada por un funcionario de la municipalidad de Maipú, quien compró bencina por un total de más de 600 mil pesos.

La versión de Claudia Mix

La congresista envió un comunicado para responder ante los cuestionamientos, señalando que, tal como se consigna en el reportaje, ella no posee licencia de conducir y tampoco cuenta con un chofer.

“Por tanto mis traslados siempre los realiza otra persona y corresponden estrictamente a mis funciones como diputada”, aseguró.

Claudia Mix afirmó además que “el auto que está inscrito, y al que hace alusión la nota, es mi vehículo personal, el cual se ocupa para varias tareas legislativas y distritales en las cuales debo estar presente”.

“La gente que me conoce sabe de mi compromiso con las causas que defiendo y mi distrito, por lo que en bastantes ocasiones he recurrido a cercanos para que me trasladen a actividades con vecinos y vecinas en horarios o días libres de mi equipo contratado”, agregó.

La militante de Comunes expresó además que propondrá un cambio en la normativa para que las bencineras soliciten en RUT de los parlamentarios al momento de la carga de combustible, para así “evitar una futura confusión, o de plano una acusación de falta de probidad en el uso de estos recursos”.