Las frases que marcaron la intervención de Gabriel Boric ante la Asamblea de la ONU

El presidente Gabriel Boric en su alocución de 22 minutos ante el pleno de la Asamblea General de la ONU escogió abordar cinco temas álgidos de la coyuntura política nacional y también su pasado como dirigente estudiantil en las manifestaciones en la calle.

Asimismo, el mandatario destacó en dos momentos la figura del presidente Salvador Allende . La primera fue implícita, parafraseando su discurso de 1972, donde su inicio fue casi idéntico, aunque más actualizado: “Vengo de Chile”, citó al comienzo de la intervención. No fue ovacionado como el ex jefe de Estado. La segunda referencia fue el recuerdo del golpe, de cual se cumplirán 50 años en 2023.

Otras materias de la política nacional presentes fueron la crisis económica, el estallido social, el rechazo a la propuesta constitucional de la Convención. Especial resonancia tuvo su frase: “Como joven que hace pocos años estaba en la calle, en las protestas, que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones para esto”.

“Dentro de pocos meses, se cumplirán 50 años desde que el presidente Salvador Allende, desde esta misma testera que tengo el honor de estar hoy día, diera cuenta de los importantes cambios sociales y políticos que vivía nuestro país. Porque somos un país que lleva largo tiempo buscando su camino propio hacia la dignidad y, si bien durante los gobiernos democráticos de los últimos 30 años se redujo notablemente

"(…) Resulta indesmentible que el modelo de desarrollo que adoptamos en Chile ha mantenido una alta concentración de la riqueza, llevándonos a ser uno, y esto nos duele, colegas, uno de los países más desiguales del mundo”.

“(…) Empujó al alza el precio de los combustibles y causó desabastecimiento de granos y fertilizantes, causando un fuerte impacto en nuestra economía y, de seguro, también, en las de muchos de ustedes. (…) También la guerra comercial entre Estados Unidos y China desatada en 2018. (…) La prolongada crisis política en Venezuela, ha generado un flujo migratorio (…) poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad”.

“Hace casi tres años debimos hacer frente a una grave crisis política y social. (...) Una gran mayoría de chilenos y chilenas manifestó su malestar frente a la desigualdad y los abusos. Su indignación frente a las largas esperas para recibir atención en la salud pública (...) las millonarias deudas por estudiar (…) las pensiones de miseria después de largos años de trabajo.

“El estallido social que viviera Chile en 2019 dejó perplejos a muchos observados, algunos de ustedes, que preguntaban qué está pasando en este país (…) lo que ocurrió en mi Patria no fue casual, no fue casualidad, sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y surgiendo el corazón mismo de nuestra sociedad. Y quiero decirles que eso, aunque no se espere, puede pasar en sus países también”.