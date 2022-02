Las gestiones de la Mesa de la Convención para saltarse los 2/3

Anteriormente, la Convención ratificó una norma para establecer el quórum. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 14 de Febrero 2022 · 09:55 hs

Durante esta jornada la mesa ampliada de la Convención Constitucional, dirigida por María Elisa Quinteros, se reunirá para debatir respecto al quórum de los dos tercios requerido para la aprobación de las propuestas de norma.

En detalle, la mesa de la Convención Constitucional definirá cuándo se aplicará este alto quórum.

Al respecto, el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, se mostró en contra de volver a revisar el quórum de los dos tercios, ya que “es claro que el quórum de dos tercios se aplica a las votaciones en el Pleno, así lo había decidido la mesa en el protocolo que comunicó la semana pasada”.

“Entiendo que hay convencionales que han levantado una interpretación de que se aplicaría sólo a votaciones en particular y no en general, y la mesa tiene que decidir frente a eso”, aclaró Atria en entrevista con la radio Cooperativa, junto con destacar que el debate “es equivocado, y no es lo mejor que el día antes de la votación se esté decidiendo esta cuestión”.

Además de María Elisa Quinteros, participará de la instancia el vicepresidente Gaspar Domínguez y los vicepresidentes adjuntos Tomás Laibe (CS), Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Raúl Celis (Vamos por Chile), Amaya Alvez (FA) Lidia González (Pueblo Yagán) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche).

Debate de quórum deberá concluir antes de votación en general del pleno

El debate surgió pese a que de forma unánime se aprobó el oficio número 504, donde se estableció con el voto de 103 convencionales que el quórum será de ⅔.

Sin embargo, tras esta aprobación, algunos vicepresidentes adjuntos como Bárbara Sepúlveda y Natividad Llanquileo, pidieron precisar cuándo se aplicará este quórum.

La discusión iniciará a las 10:30 horas y justo a un día del inicio de las votaciones en general del pleno.

Previamente, la Convención Constitucional ha aprobado en general algunas propuestas de norma como aquellas que buscan tener un Congreso unicameral y un Estado plurinacional, entre otras.