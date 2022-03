"Las seguimos necesitando rebeldes": Boric conmemora Día de la Mujer con homenaje a poetisa

Gabriel Boric estuvo en el homenaje a la poetisa Griselda Núñez en el Museo de la Memoria. AGENCIA UNO

Por: Hernán Claro 08 de Marzo 2022 · 13:38 hs

En el Museo de la Memoria el presidente electo, Gabriel Boric, rindió homenaje a la poetisa Griselda Núñez conocida como La Batucana y conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Acompañado de las ministras del Interior, Izkia Siches, y de la Mujer, Antonia Orellana, el mandatario dejó un mensaje en un mural dispuesto para manifestaciones y reflexionó sobre el rol de La Batucana en el movimiento feminista chileno.

“¿Y qué pasa si La Batucana se vuelve canon? ¿Perderá acaso la rebeldía de sus versos urgentes de hambre, de justicia, de dignidad? No, porque la Batucana es rebeldía de esa que no se apaga con el repetir de tantos años de olvido. No, porque la población sigue siendo cierta y la pobreza sigue llorando en Chile”.

“No, fundamentalmente, porque las seguimos necesitando rebeldes para el nuevo Chile que estamos tejiendo”, agregó el mandatario.

La instrucción de Boric a ministros hombres

Pese a participar en el homenaje a Griselda Núñez en el Museo de la Memoria, el mandatario no quiso abordar el Día de la Mujer con la prensa, según dijo, porque ellas “son protagonistas del Chile que viene”.

Antes del 8 de marzo, el presidente electo envió una minuta a sus ministros hombres para que evitaran figurar durante la jornada.

Por el contrario, Gabriel Boric les solicitó que “no realicen vocerías en solitario, sino que siempre a la par con lideresas de sus agendas, voceras de movimientos u organizaciones sociales sectoriales con las que se reúnen durante el día”.

“No se debe felicitar a nadie ni celebrar la conmemoración y evitar todo tipo de protagonismo y resaltar a mujeres lideresas relevantes en la agenda”, agregó el mandatario, junto con pedir que sus ministros hombres no dieran entrevistas durante la conmemoración del Día de la Mujer en Chile.

En paralelo, durante la primera actividad del futuro Gobierno por el Día de la Mujer, informaron que el Ministerio de la Mujer funcionará al interior de La Moneda para facilitar su participación en el Comité Político.