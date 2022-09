Las seis comunas emblemáticas que dieron la espalda al Apruebo y se inclinaron al Rechazo

Petorca, comuna que arrastra una grave crisis hídrica, le dio el triunfo al Rechazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

El contundente triunfo del Rechazo por sobre el Apruebo en el plebiscito de salida dejó varias conclusiones políticas, considerando que 338 de las 346 comunas del país se inclinaron por desestimar la propuesta que fue redactada por la Convención Constitucional.

Puente Alto, Maipú, Ñuñoa, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Antonio, Rapa Nui y Juan Fernández fueron las únicas zonas del país que le otorgaron la victoria al Apruebo, haciéndolo por escaso margen.

El resto del país dio un respaldo -con distinta intensidad- al Rechazo, en un resultado que dividido por comuna entrega algunas derrotas simbólicas para el Apruebo, tanto desde el punto de vista de la propuesta constitucional como en lo político.

Zonas de sacrificio, que supuestamente iban a ser beneficiadas por la propuesta constitucional, le terminaron dando la espalda. A ello se sumaron comunas emblemáticas para la centroizquierda y para el propio presidente Gabriel Boric.

Petorca

La comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso, arrastra una grave crisis hídrica desde hace más de una década. La zona le dio el triunfo al Rechazo con 4.465 votos (56,11%), dejando al Apruebo con 3.492 (43,89%).

El resultado sorprendió a algunos activistas, ya que la propuesta de nueva Constitución entregaba normas detalladas sobre el derecho al acceso al agua. “Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones”, señalaba el texto.

La iniciativa también precisaba que “entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales”.

Colchane

La comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, es el epicentro de la crisis migratoria al ser el lugar de paso directo de los extranjeros que ingresan de manera irregular al país a través de Bolivia.

En aquella zona, en donde el Rechazo había ganado en el plebiscito de entrada, la negativa a la nueva Constitución tuvo un altísimo respaldo con 1.696 sufragios (94,70%) frente a los 95 (5,30%) del Apruebo.

La comuna tiene una mayoría de habitantes de origen aimara, por lo que también le dio la espalda a un elemento como la plurinacionalidad, que se veía como un avance para los pueblos originarios.

La Pintana

En La Pintana, una de las comunas más populosas de la Región Metropolitana, el Rechazo obtuvo 63.136 votos (53,58%) y el Apruebo 54.705 (46,42%).

Más allá de sus características socioeconómicas, la comuna tenía un significado especial en lo político al ser dirigida por la alcaldesa Claudia Pizarro. La militante DC fue uno de los rostros emblemáticos del Apruebo en la campaña y se enfrentó a sectores de su mismo partido, que respaldaron al Rechazo.

Tras la derrota, la jefa comunal entregó una reflexión en redes sociales, en donde deslizó una autocrítica. “Si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro”, escribió.

“Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy. No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. ¡A seguir, porque no está muerta quien pelea!”, añadió.

Valparaíso

Valparaíso, la capital de la Región de Valparaíso, se había transformado en un bastión electoral para el Frente Amplio (FA) y la izquierda desde 2016. En aquella ciudad, el Rechazo terminó ganando al obtener 111.823 sufragios (50,34%) por sobre los 110.315 (49,66%) del Apruebo.

La comuna fue el escenario de uno de los momentos más complicados para la campaña del Apruebo, ya que en aquel lugar se concretó el polémico episodio del “banderazo” con Las Indetectables. El alcalde porteño, Jorge Sharp (Ind), fue directamente responsabilizado por el incidente.

Tras la derrota, el ex frenteamplista analizó la situación, evitando entregar una autocrítica por lo ocurrido en Plaza Victoria.

“El país habló claro hoy. El Rechazo, a través de diversos mecanismos, logró apelar al sentido común de millones, conectaron con sus temores. Fueron exitosos electoralmente y nuestra lectura estratégica falló. En esta pasada no pudimos, pero este camino está lejos de terminar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Recoleta

Recoleta, en la Región Metropolitana, era uno de los reductos de la izquierda y del Partido Comunista (PC) al ser liderado por su ex candidato presidencial, Daniel Jadue. En esta comuna el Rechazo consiguió 58.367 votos (51,93%) y el Apruebo 54.028 (48,07%).

El jefe comunal era uno de los más entusiastas con la propuesta constitucional. De hecho, durante la jornada electoral había pronosticado una victoria del Apruebo de “cerca del 60%”.

Punta Arenas

Punta Arenas, en la Región de Magallanes, es la comuna y ciudad natal del presidente Gabriel Boric. De hecho, el mandatario viajó para votar en su casa. Allí el Rechazo ganó por 54.624 votos (59,70%), superando al Apruebo, que logró 36.881 sufragios (40,30%).

Esta derrota fue un duro golpe en lo personal para el jefe de Estado, quien desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 se había comprometido al éxito del proceso constitucional gestado tras el estallido social.