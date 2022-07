Las señales del "desvanecimiento" del Apruebo en la centro izquierda

Javiera Parada fue la gestora de la carta donde 10 figuras de las centro izquierda llaman a rechazar el proyecto de nueva Constitución. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Aldo Lingua 06 de julio 2022 · 07:02 hs

A dos meses del plebiscito del 4 de septiembre, cada vez son más las figuras de la centro izquierda que toman distancia del proyecto constitucional entregado por la Convención Constitucional. Esta mañana fue el ex presidente Ricardo Lagos, quien publicó un declaración muy crítica del proyecto recién presentado. Luego, una carta firmada por 10 figuras de la ex Concertación en la que los suscritos llaman a votar por el Rechazo. La misiva, de autoría de Javiera Parada, Felipe Harboe, Andres Velasco, entre otros, acusa que el nuevo proyecto tiene un carácter “partidista”, algo que también se replica en el escrito del ex presidente.

Votos diluídos

La carta fue gestionada por Javiera Parada, quien sumó a Andrés Velasco, quien fue ministro de Hacienda de Bachelet; Felipe Harboe, quien fue constituyente; Antonio Bascuñán, abogado y académico; Oscar Landerretche, economista, ex presidente de Codelco y militante del PS; Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Sol Serrano, historiadora de la Universidad Católica; Pablo Díaz, actor; Ricardo Brodsky, ex director del Museo de la Memoria y Carolina Torrealba, ex subsecretaria de Ciencias de Sebastián Piñera.

En la misma los firmantes reconocen la necesidad de una nueva Constitución, sin embargo consideran que el proyecto presentado por la Convención tiene un carácter revanchista y partidista. “Quienes firmamos esta carta estamos comprometidos con una nueva Constitución. Muchos de nosotros llevamos años, mucho antes del estallido social, trabajando con distintos movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los partidos políticos, para impulsar un nuevo acuerdo de convivencia política, capaz de revestir de legitimidad a las reglas del juego democrático y de hacer posibles los cambios que nuestra sociedad requiere”, se lee.

Parada ha estado desde el 2013 llevando la campaña para una nueva Carta Magna, siendo la gestora de la campaña “Marca tu voto”, que consistía en escribir AC en las papeletas, significando Asamblea Constituyente. Fue militante de Revolución Democrática hasta el 2019, cuando renunció tras haber asistido a La Moneda a entregarle una carta al entonces presidente Piñera, en medio del estallido social.

Pero estas no son las primeras figuras de la centro izquierda que se alejan de la opción Apruebo. Antes que eso estuvo el movimiento Amarillos por Chile, conformado, entre otros, por Cristián Warken, Mario Waissbluth, Mariana Aylwin, Luis Riveros y René Cortázar, quienes en junio llamaron a rechazar la propuesta. “Queremos una nueva Constitución, que recoja lo mejor de nuestra propia tradición institucional, que logre conciliar orden con libertad, cambio con estabilidad, como lo soñara y pensara uno de nuestros padres intelectuales de la patria Andrés Bello. Queremos una Constitución que enfrente los temas de futuro (medio ambiente, respeto de las culturas originarias y nuestro carácter mestizo, equidad de género, etc.), pero que esté enraizada en nuestra propia historia”, afirman en su declaración.

“No nos parece que esta Constitución resuelva los problemas y carencias que los chilenos y chilenas necesitan resolver, incluso tememos que puedan terminar agravándolos”, continúa.

Es así como se va expandiendo la lista de figuras que, a pesar de estar históricamente ligadas a la centro izquierda, van decantando por rechazar la propuesta. Esto ocurre a horas de que, anoche, en Cadena Nacional, el presidente Boric defendiera el proyecto presentado por la Convención.